Vasto, domani il secondo appuntamento di Musiche in Cortile con il Premio Oscar Nicola Piovani

Dopo il successo della serata inaugurale, la XXI edizione di Musiche in Cortile prosegue con il secondo appuntamento della rassegna. Domani, giovedì 6 agosto, alle 21.30, il Maestro Nicola Piovani, Premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella, sarà protagonista dello spettacolo “Note a Margine”, in programma eccezionalmente nel Cortile di Palazzo d’Avalos.

Pianista, compositore e direttore d’orchestra tra i più autorevoli del panorama internazionale, Piovani accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso le musiche che hanno segnato la sua carriera artistica. In Note a Margine, le esecuzioni si intrecciano ai ricordi, agli incontri e agli aneddoti che hanno accompagnato la nascita delle sue più celebri composizioni, dando vita a uno spettacolo che unisce concerto e racconto.

Il viaggio musicale attraversa il cinema, il teatro e la canzone d’autore, riportando alla memoria le collaborazioni con alcuni dei più importanti protagonisti della cultura italiana ed europea. Ad affiancare il Maestro Piovani saranno Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorio Naso alle percussioni, musicisti che da anni condividono con lui il palcoscenico. L’appuntamento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei più importanti compositori contemporanei, autore di colonne sonore entrate nella storia del cinema e di pagine musicali che continuano a emozionare il pubblico.

La XXI edizione di Musiche in Cortile, organizzata da Muzak Eventi con il patrocinio del Comune di Vasto – Assessorato alla Cultura e al Turismo, si svolge tradizionalmente nei Giardini di Palazzo d’Avalos. Solo per questo appuntamento con Nicola Piovani la location sarà il Cortile di Palazzo d’Avalos, scelto per offrire un’atmosfera più raccolta e valorizzare l’intensità dello spettacolo.