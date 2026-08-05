Sicurezza, 35 nuovi carabinieri per la provincia di Isernia: potenziata anche la Stazione di Venafro

Sono in totale 35 i carabinieri che da luglio al 1Â° settembre prenderanno servizio presso le Stazioni Carabinieri e i reparti Radiomobili di pronto intervento 112 della provincia di Isernia, nellâ€™ambito del piano annuale di potenziamento del dispositivo territoriale disposto dal Comando Generale dellâ€™Arma.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Fabrizio COPPOLINO, ha salutato i nuovi arrivati, rivolgendo loro un augurio di buon lavoro, richiamando i valori della legalitÃ , della professionalitÃ , del senso del dovere e della vicinanza ai cittadini che da sempre caratterizzano lâ€™operato dellâ€™Arma dei Carabinieri soprattutto nei piccoli centri delle aree interne.

Lâ€™assegnazione di un cosÃ¬ cospicuo numero di militari rappresenta un importante segno di attenzione dei Vertici dellâ€™Arma dei Carabinieri verso il nostro territorio, e consentirÃ il consolidamento delle attivitÃ istituzionali giÃ in corso nonchÃ¨ di rafforzare ulteriormente i servizi di prossimitÃ prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalitÃ emergenti.

A tal proposito, i neo giunti carabinieri, molti dei quali provenienti da altri reparti, e quindi giÃ con esperienza, saranno impiegati immediatamente di pattuglia, contribuendo cosÃ¬ a migliorare la cornice di sicurezza delle comunitÃ locali durante le prossime sagre e feste locali ed in particolare nel prossimo week end di ferragosto, laddove Ã¨ facile prevedere una massiccia presenza di turisti sulle arterie stradali e in particolare nelle note localitÃ isernine privilegiate in tali occasioni di vacanza e spensieratezza e sarÃ forte la presenza dellâ€™Arma sul territorio.

Particolarmente significativa, infine, Ã¨ da ritenersi la decisione del Comando Generale dellâ€™Arma che, accogliendo una proposta del Comando Provinciale di Isernia, ha disposto lâ€™incremento dellâ€™organico della Stazione Carabinieri di Venafro. Tale potenziamento, di fatto giÃ avvenuto con gli ultimi arrivi, consentirÃ di rafforzare ulteriormente la capacitÃ operativa del presidio territoriale, assicurando una maggiore disponibilitÃ di militari da impiegare nei servizi di pattugliamento del territorio, con lâ€™obiettivo di garantire una risposta sempre piÃ¹ efficace alle esigenze di sicurezza della comunitÃ venafrana.



