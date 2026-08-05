Cerimonia per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle

Campobasso, 5 agosto 2026 – Domani, giovedì 6 agosto 2026, alle ore 10:00, nella Sala Lello Lombardi della Biblioteca del Consiglio regionale di Palazzo d’Aimmo, si terrà la cerimonia commemorativa organizzata in occasione del 70° Anniversario della tragedia di Marcinelle, in Belgio. L'8 agosto 1956, a causa di un gravissimo incidente nella miniera di carbone del Bois du Cazier, persero la vita centinaia di minatori, tra cui moltissimi italiani e sette corregionali molisani.

L’evento è promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale in collaborazione con il Consolato dei Maestri del Lavoro del Molise.

“L'iniziativa – hanno dichiarato il Presidente dell’Assise legislativa molisana, Quintino Pallante, e il Console regionale dei Maestri del Lavoro d’Italia per il Molise, Antonio Albiniano – intende rendere omaggio ai minatori molisani che persero la vita nella tragedia dell'8 agosto 1956. Vogliamo ricordarne il sacrificio e il valore umano, assunti a simbolo della storia dell'emigrazione italiana e del lavoro”.

I lavori, introdotti e moderati da Pina Petta, Console Emerito dei Maestri del Lavoro del Molise, si apriranno con i saluti istituzionali del Presidente Pallante e del Console Albiniano. Seguiranno gli interventi dei sindaci dei Comuni d'origine delle vittime: Vincenzo Sforza (Ferrazzano), Rosario De Matteis (San Giuliano del Sannio), Antonello Nardelli (San Giuliano di Puglia), Nunziatina Nucci (Sant’Angelo del Pesco) e Michele Palmieri (Busso).

Il programma prevede poi la toccante testimonianza di Carmelina Carracillo, cittadina italiana residente a Marcinelle, e la consegna di alcuni riconoscimenti ufficiali agli eredi delle vittime del Bois du Cazier. Dopo la lettura della poesia “Ai minatori di Marcinelle” di Cristiano Comelli, verrà ufficialmente inaugurata la mostra fotografica dal titolo: “La memoria è il nostro impegno. Il lavoro la nostra dignità”.

In allegato il programma in dettagli dell’evento e la locandina.

a cura dell'Ufficio attività istituzionali della Presidenza del Consiglio e Comunicazione pubblica (ms)

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