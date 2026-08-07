Lutto nell’Arma dei Carabinieri: Trivento si stringe nel ricordo di Tommaso Stracqualursi, esempio di umanità e dedizione

Profondo cordoglio nel mondo dell’Arma dei Carabinieri per la prematura scomparsa del Luogotenente Tommaso Stracqualursi, Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri “E. Frate” di Campobasso. La notizia ha suscitato grande commozione non solo tra i colleghi e nei tanti allievi che hanno avuto il privilegio di essere formati e guidati da lui nel corso degli anni, ma anche tra gli amici e nell’intera comunità di Trivento, la città che da tempo era diventata la sua casa. Pur essendo nativo di San Giovanni Incarico (FR), Stracqualursi era ormai un triventino d’adozione, profondamente legato al territorio e benvoluto da tutti per le sue qualità umane, la disponibilità verso il prossimo e il suo innato senso del dovere.

A ricordarlo con parole di profonda commozione è il SIM Carabinieri Abruzzo e Molise, che si è stretto attorno alla famiglia, ai colleghi e all’intera Arma.

«Figura di straordinario valore umano e professionale – si legge nella nota del sindacato – il Luogotenente Stracqualursi ha rappresentato un punto di riferimento insostituibile per generazioni di giovani Carabinieri. Comandante carismatico e fermo nei principi, sapeva coniugare l’autorevolezza del ruolo con un’indole gioviale, una costante disponibilità verso il prossimo e una rara empatia. La sua dedizione quotidiana e il suo tratto sempre umano e solare hanno lasciato un segno indelebile in tutti i suoi allievi e colleghi, che in lui hanno sempre trovato una guida salda, un supporto fraterno e un esempio da seguire».

La sua carriera lo aveva visto prestare servizio per diversi anni presso la Stazione Carabinieri di Trivento, dove aveva conquistato la stima e l’affetto della popolazione. Proprio a Trivento aveva scelto di costruire la sua famiglia. Successivamente aveva prestato servizio ad Agnone per poi approdare, negli anni più recenti, alla Scuola Allievi Carabinieri “E. Frate” di Campobasso, dove aveva assunto l’incarico di Comandante di Plotone, dedicandosi con passione e professionalità alla formazione delle nuove generazioni di militari.

Per colleghi e allievi è stato molto più di un comandante: una guida, un punto di riferimento e un esempio di equilibrio, umanità e dedizione al servizio. Ma anche fuori dalla divisa Tommaso era una persona speciale. A Trivento era conosciuto e apprezzato da tutti; con il suo carattere aperto, il sorriso e la disponibilità verso il prossimo aveva saputo conquistare l’affetto della comunità, diventando per molti un amico sincero e un punto di riferimento.

Ha dedicato la propria vita agli affetti più cari, al servizio dello Stato e alla crescita professionale e umana di tanti giovani Carabinieri, lasciando un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo.

Fuori dal servizio coltivava con entusiasmo le sue passioni. Amava la mountain bike, con la quale trascorreva il tempo libero immerso nella natura, ed era un grande tifoso della Lazio, squadra che seguiva con immutata passione.

L’ultimo saluto al Luogotenente Tommaso Stracqualursi sarà celebrato oggi a Trivento, alle ore 10:30, presso la Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore, dove familiari, amici, colleghi e cittadini si ritroveranno per rendergli omaggio.

La redazione si unisce al dolore che ha colpito le famiglie Stracqualursi e Nicodemo ed esprime la propria vicinanza a tutti i loro cari. Un abbraccio affettuoso va in particolare alla moglie Angelica, ai figli Gino e Giuseppe e alla suocera Giuseppina, cari amici della nostra redazione, ai quali ci stringiamo con sincera commozione in questo momento di immenso dolore. Un pensiero va inoltre alla mamma Augusta, al fratello Giovanni, ai parenti, agli amici e ai colleghi dell’Arma, nel ricordo di un uomo che, con la sua umanità, il suo servizio e il suo esempio, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.



