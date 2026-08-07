Il maestro Luigi Amicarelli e la sua AKS Azzurra regalano una grande festa dello sport

La Palestra AKS Azzurra, guidata dal maestro Luigi Amicarelli, ha trasformato la piazza centrale di Agnone in una palestra a cielo aperto con esibizioni di karate, bodybuilding e pugilato, valorizzando il talento dei propri atleti e la collaborazione con il maestro di boxe Giuseppe Meoli.

La Palestra AKS Azzurra di Agnone, guidata dal maestro Luigi Amicarelli, rappresenta da anni un punto di riferimento per lo sport e l'attivitÃ motoria in cittÃ . Nella struttura si praticano diverse discipline, dalle arti marziali del circuito AKS â€“ Aiki Ju Jitsu e Karate Shotokan â€“ fino alla danza classica e moderna, offrendo opportunitÃ di crescita sportiva a bambini, ragazzi e adulti.

Ieri sera, nella piazza centrale di Agnone, il maestro Amicarelli ha organizzato una serata dedicata allo sport che ha richiamato numerosi cittadini. Sul palco si sono alternati gli atleti della palestra, piccoli e grandi, regalando al pubblico dimostrazioni di karate, esibizioni di bodybuilding e coinvolgenti incontri dimostrativi di pugilato. Tutto si Ã¨ svolto sotto l'occhio vigile del maestro

Protagonista della parte dedicata alla boxe Ã¨ stato il maestro Giuseppe Meoli, giÃ mister della scuola calcio della Polisportiva Agnonese. Originario di Roma ma residente ad Agnone da diversi anni, Meoli si Ã¨ formato come pugile in una delle palestre storiche e piÃ¹ prestigiose della capitale, costruendo negli anni una solida esperienza sul ring. Da circa due anni collabora con la palestra del maestro Amicarelli, dove segue con competenza e passione gli appassionati di pugilato.

Il pugilato, conosciuto anche come la nobile arte, Ã¨ una disciplina olimpica che unisce tecnica, preparazione atletica, disciplina mentale, rispetto dell'avversario e autocontrollo. Non Ã¨ soltanto uno sport di combattimento, ma una scuola di vita che insegna sacrificio, determinazione e rispetto delle regole. Valori che Giuseppe Meoli trasmette quotidianamente ai suoi allievi, mettendo a disposizione la propria esperienza maturata sul ring.

Durante l'esibizione si sono confrontati con Meoli alcuni pugili amatoriali agnonesi, tra cui Sobrino Coppetelli, carabiniere in servizio presso la Compagnia di Agnone, e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco. Gli incontri, pur svolgendosi in un clima dimostrativo, hanno evidenziato la preparazione tecnica degli atleti e la qualitÃ dell'insegnamento impartito dal maestro.

Chi lo conosce lo descrive come un istruttore preparato, professionale e sempre disponibile. Sul ring mostra il carattere deciso e la grinta del vero atleta, mentre nella vita quotidiana emerge il suo lato piÃ¹ umano e sensibile. Nella foto di copertina lo vediamo insieme a Damian, figlio della sua compagna, al quale Ã¨ profondamente legato: un rapporto fatto di affetto, complicitÃ e attenzioni che racconta molto della persona che Ã¨, dentro e fuori dalla palestra.

La serata si Ã¨ conclusa tra gli applausi del pubblico, confermando ancora una volta come lo sport sia un importante strumento di aggregazione, educazione e crescita per l'intera comunitÃ agnonese.