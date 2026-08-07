Trasferito in elisoccorso dal Veneziale di Isernia a Pescara un paziente di Agnone

Trasferito in elisoccorso da Isernia a Pescara un paziente di Agnone
ISERNIA â€“ Un paziente residente ad Agnone Ã¨ stato trasferito nel pomeriggio di oggi dall'ospedale "F. Veneziale" di Isernia a quello di Pescara con un elicottero del servizio di elisoccorso.
L'aeromobile, decollato da Pescara nell'ambito di una missione di trasferimento sanitario secondario, Ã¨ atterrato poco dopo le 14.30 nel piazzale della caserma dei Vigili del fuoco di Isernia, su richiesta della Sala operativa del 118.
I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area di atterraggio, garantendo tutte le condizioni necessarie per consentire le operazioni in piena sicurezza. Completato il trasferimento del paziente, l'elicottero Ã¨ ripartito alla volta dell'ospedale di Pescara, dove il paziente Ã¨ stato affidato alle cure della struttura sanitaria.