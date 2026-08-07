Dopo 15 anni rinasce il "Trofeo Valle del Sole": grande atletica e grandi campioni ad Agnone

Torna dopo 15 anni il "Trofeo Valle del Sole": martedÏ 11 agosto la presentazione ufficiale con stelle
dell'atletica e del volley
Dopo un'attesa lunga quindici anni (l'ultima edizione risale al 2011), rinasce ufficialmente il <Trofeo Valle del
Sole=. MartedÏ 11 agosto 2026, alle ore 11:00, la frazione Villacanale di Agnone (IS), presso i locali del centro
sociale < IL COLLE=, ospiter‡ la conferenza stampa di presentazione della storica corsa su strada di 12,600 km.
• Conduttore della conferenza: Roberto Paoletti, volto noto di TV6 e storico speaker dell’evento.
La manifestazione podistica con partenza venerdi 21 agosto 2026 alle ore 18.45, prevede un affluenza di circa
250 atleti. La competizione quest'anno unisce idealmente due regioni ed Ë valevole per tre importanti circuiti:
CORRIMOLISE Intersport, CORRILABRUZZO FIDAL e CORRILABRUZZO UISP. L'evento è firmato dall’A.S.D.
Running Pentria e dall’Associazione Culturale <Nuova Villacanale= APS, con il patrocinio di Regione Molise e
Comune di Agnone.
Saranno presenti alla cerimonia:
• Armandino D’Egidio (Assessore allo Sport Regione Molise)
• Daniele Saia (Sindaco di Agnone) e Amalia Gennarelli (Consigliera delegata allo Sport)
• Agostino Caputo (Presidente FIDAL Molise)
• Marcello Casasanta (Presidente Corrilabruzzo) e Franco Schiazza (Responsabile atletica UISP)
Ospiti d’Onore presenti in sala:
• Alberigo DI CECCO – Atleta Olimpionico Italiano
• Daniele D’ONOFRIO – Campione Italiano di mezza maratona (ex Fiamme Oro)
• Stefano PATRIARCA – Campione Italiano di Volley
Le emittenti televisive e i fiduciari di rete sono invitati a partecipare con le proprie troupe per la raccolta di
immagini, dichiarazioni e interviste.
f.to Nicola Virginillo f.to Antonio Massanisso
Presidente asd Running Pentria Presiedente A.C.Nuova Villacanale