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Dopo 15 anni rinasce il "Trofeo Valle del Sole": grande atletica e grandi campioni ad Agnone

Sport
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Torna dopo 15 anni il "Trofeo Valle del Sole": martedÏ 11 agosto la presentazione ufficiale con stelle

dell'atletica e del volley

 Dopo un'attesa lunga quindici anni (l'ultima edizione risale al 2011), rinasce ufficialmente il <Trofeo Valle del

Sole=. MartedÏ 11 agosto 2026, alle ore 11:00, la frazione Villacanale di Agnone (IS), presso i locali del centro

sociale < IL COLLE=, ospiter‡ la conferenza stampa di presentazione della storica corsa su strada di 12,600 km.

• Conduttore della conferenza: Roberto Paoletti, volto noto di TV6 e storico speaker dell’evento.

La manifestazione podistica con partenza venerdi 21 agosto 2026 alle ore 18.45, prevede un affluenza di circa

250 atleti. La competizione quest'anno unisce idealmente due regioni ed Ë valevole per tre importanti circuiti:

CORRIMOLISE Intersport, CORRILABRUZZO FIDAL e CORRILABRUZZO UISP. L'evento è firmato dall’A.S.D.

Running Pentria e dall’Associazione Culturale <Nuova Villacanale= APS, con il patrocinio di Regione Molise e

Comune di Agnone.

Saranno presenti alla cerimonia:

• Armandino D’Egidio (Assessore allo Sport Regione Molise)

• Daniele Saia (Sindaco di Agnone) e Amalia Gennarelli (Consigliera delegata allo Sport)

• Agostino Caputo (Presidente FIDAL Molise)

• Marcello Casasanta (Presidente Corrilabruzzo) e Franco Schiazza (Responsabile atletica UISP)

Ospiti d’Onore presenti in sala:

• Alberigo DI CECCO – Atleta Olimpionico Italiano

• Daniele D’ONOFRIO – Campione Italiano di mezza maratona (ex Fiamme Oro)

• Stefano PATRIARCA – Campione Italiano di Volley

Le emittenti televisive e i fiduciari di rete sono invitati a partecipare con le proprie troupe per la raccolta di

immagini, dichiarazioni e interviste.

 f.to Nicola Virginillo f.to Antonio Massanisso

Presidente asd Running Pentria Presiedente A.C.Nuova Villacanale

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