Emergenza sanitaria a Isernia, elicottero del 118 atterra in caserma per il trasferimento di un paziente

Isernia, 7 agosto 2026 – Poco dopo le ore 14:30, la Sala Operativa del 118 ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia per consentire l’atterraggio di un elicottero sanitario nel piazzale della caserma.



L’aeromobile, decollato da Pescara, era impegnato in una missione di trasferimento secondario di un paziente dall’Ospedale “F. Veneziale” di Isernia all’Ospedale di Pescara.



Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area di atterraggio, assicurando le necessarie condizioni operative per consentire l’atterraggio e la successiva ripartenza dell’elicottero in piena sicurezza.



L’intervento si è concluso regolarmente, consentendo al velivolo di riprendere tempestivamente la missione sanitaria verso la struttura ospedaliera di destinazione.