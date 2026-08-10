Avviso IMPATTO, Finmolise mette in campo prestiti a tasso zero fino a 300mila euro

Finmolise mette a disposizione delle Micro, Piccole e Medie Imprese, dei Liberi Professionisti, dei Consorzi e delle Reti di Imprese del Molise un prestito agevolato a tasso zero, da un minimo di 10.000 â‚¬ fino a un massimo di 300.000 â‚¬, con durata massima fino a 72 mesi.

L'Avviso, ha una dotazione iniziale di oltre 12 milioni di euro a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021-2027, sostiene investimenti innovativi e progetti di riposizionamento competitivo, la transizione verso un'economia a basso impatto ambientale, i processi di internazionalizzazione e l'acquisizione di servizi avanzati di consulenza.

Possono beneficiarne le imprese giÃ costituite, con sede operativa in Molise e almeno due esercizi finanziari alle spalle.

A decorrere dal 1Â° settembre 2026, sulla piattaforma FinmoliSelf saranno disponibili, ai fini della consultazione, il presente Avviso e la relativa documentazione, nonchÃ© le funzionalitÃ per la registrazione e la predisposizione delle istanze.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15

settembre 2026 secondo una procedura a sportello valutata in base all'ordine cronologico di arrivo.