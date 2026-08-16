Isernia, controlli straordinari dei Carabinieri per Ferragosto: 7 segnalati per droga, 3 per alcol e uno per un coltello proibito

I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia durante il ponte di ferragosto hanno ulteriormente intensificato i controlli in varie località della Provincia, l’attività ha consentito: ▪ ai militari della Compagnia Carabinieri di Agnone (IS) di denunciare alla locale A.G. due giovani che alla guida delle rispettive autovetture avevano un tasso alcolemico superiore al consentito.

Inoltre gli stessi militari nel corso di una perquisizione personale e veicolare ad un ragazzo lo hanno trovato in possesso di gr. 1.10 di stupefacente tipo “marijuana”, il giovane è stato segnato alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Infine un altro giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria perché trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama superiore a 13 centimetri; ▪ ai militari della Compagnia Carabinieri di Venafro (IS) di identificare 193 persone e 110 automezzi e di controllare 15 esercizi pubblici.

L’attività ha consentito di segnalare alla locale Prefettura 6 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti e di recuperare e sequestrare complessivamente 30 grammi di stupefacenti tipo hashish e marijuana. Un'altra persona è stata segnalata all’A.G. per guida in stato di ebbrezza alcolica, 2 veicoli sono stati sequestrati e 2 patenti di guida ritirate; ▪ ai militari della Compagnia Carabinieri di Isernia di attuare un imponente e capillare dispositivo di sicurezza presso tutti i comuni della giurisdizione, interessati alle varie manifestazioni, sia ricreative che religiose. L’attività ha permesso di identificare 160 persone e controllare 87 veicoli, di elevare 16 verbali al Codice della Strada e di ritirare una patente di guida.