Il Gruppo Folk Rintocco Molisano ad Atri: un 15 agosto di festa, musica e tradizione

È stato un appuntamento davvero speciale quello del Rintocco Molisano ad Atri, in Abruzzo, che ha regalato una giornata all’insegna della festa, della gioia e della valorizzazione delle tradizioni popolari.

Nel pomeriggio, le strade della città si sono animate grazie ai gruppi folkloristici, trasformando Atri in un vivace palcoscenico di musica, colori e allegria. Un’atmosfera festosa che ha coinvolto cittadini e visitatori, accompagnandoli fino alla serata.

Il momento più suggestivo si è vissuto in Piazza Duomo, davanti alla splendida Cattedrale di Santa Maria Assunta e al Teatro Comunale, conosciuto anche come Teatro Piceno, dove i gruppi si sono esibiti regalando al numeroso pubblico uno spettacolo ricco di energia e tradizione.

Un plauso particolare va all’organizzazione, curata con grande impegno dal locale Coro Folkloristico Antonio Di Jorio, che ha saputo rendere l’appuntamento impeccabile e coinvolgente.

Un caloroso saluto e un sentito ringraziamento anche al gruppo folk “Maccabarri” di Penne, protagonista di questa bella giornata di cultura e folklore.

E naturalmente un affettuoso saluto va a tutto il numeroso e caloroso pubblico, che con la propria partecipazione ha contribuito a rendere ancora più speciale l’evento.

Un 15 agosto indimenticabile, vissuto nel segno dell’amicizia, della musica e delle tradizioni popolari, che ancora una volta hanno dimostrato la loro straordinaria capacità di unire comunità e generazioni.