Questa sera la musica alle Cascate del Verrino: un concerto immerso nella natura

C’è un luogo, ad Agnone, dove questa sera la musica incontrerà uno degli scenari più suggestivi e incontaminati dell’Alto Molise. Sono le Cascate del Verrino, cornice naturale scelta per un appuntamento che promette di regalare emozioni non soltanto attraverso le note, ma anche attraverso la bellezza del paesaggio.

A partire dalle 18, andrà in scena “Terribilmente Demodé”, un concerto acustico che vedrà protagonisti Giuseppe “Spedino” Moffa, Tiziano Palladino e Lorenzo Mastrogiuseppe.

Un trio di musicisti profondamente legati alla cultura e alla tradizione musicale molisana. Giuseppe “Spedino” Moffa, originario di Riccia, è autore e musicista capace di muoversi tra blues, rock, jazz e sonorità della tradizione popolare molisana. Il suo percorso artistico è caratterizzato anche dalla valorizzazione degli strumenti della tradizione, a partire dalla zampogna.

Al suo fianco ci saranno Tiziano Palladino e Lorenzo Mastrogiuseppe, musicisti di grande esperienza. Mastrogiuseppe, originario di Larino, è un contrabbassista e bassista con una formazione importante e numerose collaborazioni: negli anni ha lavorato anche con Moffa, accompagnandolo in concerti dedicati alla musica di tradizione.

La scelta delle Cascate del Verrino rende l'appuntamento ancora più particolare. Qui il concerto non sarà semplicemente un'esibizione musicale: il rumore dell'acqua, il verde della vegetazione e la natura selvaggia faranno da naturale scenografia alle canzoni e agli strumenti.

Un modo diverso di vivere la musica, lontano dai palchi tradizionali e immerso in un ambiente capace di conservare intatto il fascino della natura.

Questa sera, dunque, Agnone si prepara a vivere un appuntamento nel quale musica, territorio e natura si incontrano, in uno dei luoghi più affascinanti dell'Alto Molise.