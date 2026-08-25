Agnone, al via il ciclo itinerante sui bandi regionali per l’agricoltura

CAMPOBASSO. Parte da Agnone, venerdì 28 agosto, il ciclo degli “Incontri conoscitivi” itineranti sui bandi regionali attivi, promosso dall’Assessorato regionale alle Politiche Agricole.

La prima tappa si terrà alle ore 17:45, presso l’Area Convegni del Palasport di Agnone, nell’ambito di Casearia – Fiera dei Formaggi, importante appuntamento dedicato alla valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie e delle eccellenze agroalimentari del territorio.

Gli incontri conoscitivi rappresentano un momento di informazione, ascolto e confronto diretto con il mondo agricolo molisano, con l’obiettivo di illustrare le opportunità offerte dai bandi regionali attualmente attivi e favorirne una conoscenza sempre più capillare.

“Abbiamo scelto di partire da Agnone e da Casearia – dichiara l’Assessore regionale alle Politiche Agricole Salvatore Micone – perché rappresentano perfettamente la forza del nostro territorio, delle nostre produzioni e delle nostre imprese. Vogliamo che giungano le informazioni direttamente dove operano gli agricoltori e gli allevatori, incontrandoli, ascoltando le loro esigenze e fornendo risposte concrete”.

Durante l’incontro saranno presentate le misure e le opportunità regionali attualmente disponibili, con la possibilità per gli operatori di approfondire gli strumenti di sostegno, porre quesiti e confrontarsi sulle modalità di accesso ai bandi.

La scelta di inserire il primo appuntamento all’interno di Casearia – Fiera dei Formaggi assume un significato particolare, considerando il ruolo strategico della filiera lattiero-casearia per l’economia e l’identità del Molise.

“L’agricoltura molisana ha bisogno di essere sostenuta, accompagnata e valorizzata – prosegue l’Assessore –. Con questo percorso itinerante vogliamo rafforzare il rapporto tra Assessorato e territori e fare in modo che le opportunità disponibili siano sempre più conosciute da tutti e accessibili per tutti. Da Agnone parte un viaggio che ci porterà in diverse realtà del Molise, con la volontà di essere concretamente al fianco delle nostre imprese”.

L’appuntamento di Agnone inaugurerà quindi un percorso di incontri conoscitivi che proseguirà nei diversi territori regionali, con l’obiettivo di favorire una partecipazione sempre più consapevole ai bandi e agli strumenti messi a disposizione dalla Regione Molise.