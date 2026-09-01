Riaperta al traffico la SP 155 Colledimezzo-Borrello



E’ stata riaperta alla circolazione la SP 155 “Colledimezzo – Borrello” al km 12+250 nel territorio del Comune di Roio del Sangro. Con ordinanza n. 981 del aprile scorso, era stata disposta la chiusura al traffico veicolare della strada per uno smottamento di terreno dal versante di monte, verificatosi a causa delle avversità meteorologiche di inizio aprile, che ha provocato l’ostruzione dell’intera carreggiata. Non appena le condizioni meteo lo hanno consentito, la Provincia ha eseguito interventi in regime di somma urgenza per il ripristino della percorribilità del tratto di strada interessato dallo smottamento. Sono stati inoltre realizzati altri interventi di sistemazione lungo la medesima arteria, a varie chilometriche, con il ripristino della viabilità.

Chieti, 01/09/2026

