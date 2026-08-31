Feste Patronali a Rosello: tre giorni tra devozione e grande musica con il concerto degli Stadio

Rosello si prepara alle Feste Patronali del 7, 8 e 9 settembre: tre giorni di fede, memoria e radici in onore di San Nicola di Bari, Maria SS.ma delle Grazie e San Bartolomeo. Gran finale con il concerto gratuito di Gaetano Curreri e gli STADIO.

Dal 7 al 9 settembre Rosello torna a battere all'unisono per il momento piÃ¹ sentito ed emozionante dell'anno: le Feste Patronali in onore di San Nicola di Bari, della Vergine SS.ma delle Grazie e di San Bartolomeo Apostolo. Tre giorni di fede, memoria e radici che superano i confini del paese, rappresentando una ricorrenza centrale per l'intera diocesi di Trivento e per tutto il territorio. Un richiamo fortissimo per i tanti rosellani che rientrano da ogni parte d'Italia e del mondo per riabbracciare le proprie famiglie e rinnovare un legame viscerale con la terra d'origine.

A guidare l'organizzazione di questo grande evento Ã¨ un'unione di intenti e profondo amore per la comunitÃ : in prima fila Don Giampiero La Penna, nato a Rosello e da ben 49 anni alla guida della parrocchia del suo paese, affiancato dal Sindaco Alessio Monaco e dal Comitato Feste. Una sinergia portata avanti con sacrificio, fede e dedizione, nella convinzione che mantenere vive le tradizioni e l'amore per la propria terra sia fondamentale per la sopravvivenza delle nostre comunitÃ .

Le celebrazioni liturgiche si snoderanno attraverso i riti tradizionali piÃ¹ cari alla cittadinanza. Si comincia lunedÃ¬ 7 settembre con la festa di San Nicola di Bari: la S. Messa delle ore 11:00 in Parrocchia e la prima solenne Processione apriranno i festeggiamenti, seguiti alle ore 19:00, presso il Santuario Diocesano, dalla Celebrazione presieduta da S. E. Mons. Luciano Suriani, Nunzio Apostolico in Bulgaria, e dall'Incoronazione della venerata Immagine. Subito dopo si terrÃ la suggestiva fiaccolata verso la Chiesa Parrocchiale, con cui la Madonna viene accompagnata in paese per la Veglia di preghiera e la Messa della notte. MartedÃ¬ 8 settembre si entrerÃ nel vivo della festa mariana dedicata a Maria SS.ma delle Grazie: alle ore 17:00, presso la Villa Comunale, si svolgerÃ la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Camillo Cibotti, Vescovo di Trivento e Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, con il tradizionale Atto di Affidamento della cittadinanza letto dal Sindaco Alessio Monaco. A seguire prenderÃ il via la Processione di casa in casa, un rito di straordinaria vicinanza in cui il quadro e l'immagine della Madonna percorrono ogni via del paese e le famiglie si passano fisicamente il quadro di mano in mano davanti alle proprie abitazioni, prima del rientro serale al Santuario Diocesano per la "Buona Notte a Maria". MercoledÃ¬ 9 settembre la giornata conclusiva per San Bartolomeo Apostolo vedrÃ la S. Messa delle ore 11:00 in Parrocchia con Processione e, alle ore 18:00 al Santuario, la S. Messa in suffragio di tutti i defunti. Per consentire ai tanti concittadini all'estero e fuori sede di partecipare, le principali celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming.

Oltre alla componente religiosa, le serate in piazza offriranno un ricco programma di intrattenimento civile: lunedÃ¬ 7 settembre si parte alle 21:30 con lo spettacolo dal vivo dei "Lots of Hair Ago-Live", mentre martedÃ¬ 8 settembre, sempre alle 21:30, sarÃ la volta della musica di "Antonello Cimino e gli Aria Nuova". Il momento clou arriverÃ la sera di mercoledÃ¬ 9 settembre alle ore 21:30 con il gran finale di prestigio: il concerto gratuito di Gaetano Curreri e gli STADIO, una serata imperdibile d'autore che ripercorrerÃ i piÃ¹ grandi successi della band per chiudere in bellezza i festeggiamenti. I tre giorni saranno incorniciati dalle note del Concerto Bandistico "G. Verdi" di Tornareccio, dalle luminarie artistiche della ditta Vincenzo Cicchino di Castelpetroso e dallo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Lanci di Guastameroli.

Â«Custodire le nostre tradizioni e la devozione verso San Nicola, la Madonna delle Grazie e San Bartolomeo significa proteggere chi siamo e da dove veniamoÂ», dichiarano Don Giampiero La Penna, e il Sindaco Alessio Monaco, invitando tutti i cittadini, i rientranti e i fedeli del territorio a condividere questi giorni speciali.