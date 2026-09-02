Al via il 7 settembre il 23° Corso per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato presso la Scuola “Giulio Rivera” di Campobasso

Prenderà il via il prossimo 7 settembre presso la Scuola di Polizia "Giulio Rivera" di Campobasso il 23° Corso di formazione per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, che si concluderà il 23 settembre 2027.
Il corso, programmato dall'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, si svolge parallelamente anche presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno e l'Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, e vede complessivamente impegnate 1.165 unità, provenienti dal concorso pubblico per l'assunzione di 1.500 allievi Vice Ispettori, indetto con decreto del Capo della Polizia del 27 marzo 2025.
Presso la sede di Campobasso saranno 205 le unità che frequenteranno il corso, di cui circa la metà già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e i restanti provenienti dalla vita civile.
La nuova individuazione della Scuola di Campobasso quale sede di un corso per Allievi Vice Ispettori, conferma l'apprezzamento riservato al lavoro svolto sino ad oggi dall'Istituto molisano, diretto dal Primo Dirigente Dott. Dante Panatta, e testimonia l'impegno con cui tutto il personale della Scuola riesce a garantire elevati standard didattici e organizzativi.
L'avvio del 23° corso si inserisce nel più ampio programma di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, volto a rafforzare la presenza sul territorio e ad elevare gli standard di sicurezza a beneficio dei cittadini.