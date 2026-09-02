Asrem firma accordo con sindacati revocato lo sciopero degli infermieri

L'Asrem del Molise firma l'accordo con Rsu e organizzazioni sindacali Nursind, Cisl, Fials Rsu nella serata di ieri e ottiene la revoca dello sciopero degli infermieri previsto per il 7 settembre prossimo.

Un documento con cui si ratifica e potenzia l'impegno dell'azienda sanitaria molisana sul reclutamento massivo, sullo sblocco delle carriere, l'efficienza organizzativa e valorizzazione economica degli operatori.

Non a caso ha attivato più canali di reclutamento: un concorso pubblico finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di 16 posti di Cps Infermiere ed un avviso di mobilità volontaria dall'esterno per altri 15 posti riservato al personale a tempo indeterminato in servizio presso altre aziende ed enti del sistema sanitario.

L'accordo con le organizzazioni sindacali formalizza, inoltre, un cronoprogramma di interventi: dalla ricognizione straordinaria dell'organico tra direzioni mediche di presidio e distretto alla pubblicazione delle linee guida per la mobilità interna (tramite manifestazione di interesse), garantendo trasparenza e criteri oggettivi (salute, età, tutela dei figli minori); dalla verifica sull'impiego degli infermieri in mansioni difformi dall'inquadramento al pagamento di straordinari e premialità più c

Definiti i dettagli circa il concorso per autisti e con riguardo al nuovo regolamento per i contingenti minimi in caso di sciopero, oltre che alla regolamentazione in materia di age management per la tutela del personale maturo. Infine spazio all'istituzione di un tavolo di confronto permanente a cadenza mensile con i direttori di distretto e di presidio ospedaliero per un monitoraggio continuo. "Il dialogo e la responsabilità reciproca hanno permesso di superare le distanze iniziali, ponendo le basi per un'Azienda sanitaria più efficiente, moderna e soprattutto vicina ai lavoratori e ai bisogni dei cittadini" fa sapere la direzione generale dell'Asrem.