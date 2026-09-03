SanitÃ : ad Agnone l'assistenza pediatrica raddoppia e arriva a 4 giorni a settimana

Un ulteriore passo in avanti nella tutela della salute dei piÃ¹ piccoli ed una risposta concreta alle esigenze delle famiglie dell'Alto Molise. Attraverso l'individuazione delle nuove zone carenti di Pediatria di Libera Scelta per l'anno 2026, viene stabilito un importante potenziamento della presenza pediatrica sul territorio di Agnone. A seguito delle procedure previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 18 marzo 2026 e dei successivi provvedimenti aziendali, l'assistenza pediatrica nella cittadina alto molisana passerÃ ad una copertura di 4 giorni a settimana.

Un risultato che sarÃ reso possibile grazie alla combinazione degli incarichi previsti per il Distretto di Isernia: il nuovo pediatra con sede principale nel Comune di Isernia avrÃ l'obbligo di garantire l'apertura di un ambulatorio ad Agnone per 2 giornate a settimana. Parallelamente, il pediatra assegnato al Comune di Venafro svolgerÃ a sua volta la propria attivitÃ ad Agnone per ulteriori 2 giornate a settimana. Grazie a questa soluzione integrata, il presidio pediatrico agnonese potrÃ beneficiare della presenza coordinata di due specialisti, garantendo la continuitÃ delle cure, la prossimitÃ dei servizi ed una risposta capillare ed efficiente alle necessitÃ assistenziali dell'area.

"Garantire la continuitÃ dell'assistenza pediatrica e assicurare il rispetto dei principi di prossimitÃ e accessibilitÃ alle cure, specialmente nelle aree interne, rappresenta una prioritÃ assoluta â€“ ha commentato la Direzione Strategica dellâ€™ASReM - Con questa riorganizzazione e con i vincoli d'ambito stabiliti, si assicurerÃ ad Agnone una presenza pediatrica costante e distribuita su quattro giornate settimanali, fornendo un fondamentale punto di riferimento per i genitori e i bambini del territorio."

Resta poi l'Assistenza pediatrica ambulatoriale, nei giorni festivi e prefestivi, presso i P.O. di Campobasso, Isernia, Termoli e zona disagiata di Agnone