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Avviso pubblico alla cittadinanza, intervento di bonifica ambientale

AttualitÃ 
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Si avvisa la cittadinanza che nella notte compresa tra venerdÃ¬ 4 e sabato 5 Settembre, dopo la mezzanotte, verrÃ  effettuato il trattamento di disinfestazione adulticida lungo le strade del centro abitato di Agnone.

Le operazioni prevedono la gestione delle specie veicolo delle patologie oggetto del Piano Nazionale Arbovirosi (West Nile, Zika, Dengue, Chikungunya ecc.)

Per la disinfestazione verranno utilizzati prodotti Presidi Medico Chirurgici (PMC) e Biocidi registrati.
 

SI RICORDA ALLA POPOLAZIONE DI:

  • Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento;
  • Tenere le finestre chiuse;
  • Evitare di stendere la biancheria;
  • Evitare di lasciare generi alimentari fuori dalle abitazioni;
  • Evitare di lasciare animali incustoditi;
  • Evitare parcheggi di autovetture (o altro) che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.


 

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