Frana, Pescopennataro tende la mano alla Di Menna. E lâ€™area dei Laghi dellâ€™Anitra potrebbe guardare anche al futuro

Un immobile comunale per consentire alla F.lli Di Menna & Figli di mettere al sicuro mezzi e attrezzature dopo lâ€™ordinanza di sgombero disposta a Capracotta. Ma la soluzione temporanea potrebbe rappresentare anche lâ€™occasione per valorizzare in futuro una struttura oggi inutilizzata.
Il Comune di Pescopennataro scende in campo a sostegno della F.lli Di Menna & Figli S.r.l., impresa coinvolta nellâ€™emergenza frana che ha interessato lâ€™Alto Molise.
La Giunta comunale, con deliberazione del 4 settembre, ha deciso di concedere temporaneamente alla societÃ un immobile di proprietÃ comunale situato lungo la SP86, in localitÃ Laghi dellâ€™Anitra, destinandolo al ricovero di mezzi, macchinari e attrezzature.
La richiesta dellâ€™impresa Ã¨ arrivata dopo lâ€™ordinanza di sgombero adottata dal Comune di Capracotta, che ha imposto lâ€™evacuazione dei mezzi e delle attrezzature presenti nella sede aziendale a causa dellâ€™emergenza legata alla frana.
Lâ€™obiettivo del Comune di Pescopennataro Ã¨ chiaro: evitare che lâ€™emergenza si trasformi in un ulteriore danno economico e consentire allâ€™impresa di continuare la propria attivitÃ .
La concessione avrÃ carattere temporaneo e precario e sarÃ valida fino alla cessazione o alla revoca dellâ€™emergenza. Lâ€™utilizzo sarÃ inoltre a titolo oneroso, con il canone che verrÃ stabilito successivamente dagli uffici comunali.
Un'area che potrebbe avere un futuro
Al di lÃ dellâ€™emergenza, perÃ², la vicenda apre anche una riflessione sulle potenzialitÃ dellâ€™immobile dei Laghi dellâ€™Anitra.
Una struttura comunale oggi disponibile e destinata, nellâ€™immediato, a garantire un supporto a unâ€™impresa colpita dalla calamitÃ potrebbe in prospettiva diventare anche uno spazio da valorizzare per nuove attivitÃ o servizi, qualora lâ€™amministrazione decidesse di inserirla in un piÃ¹ ampio progetto di utilizzo dellâ€™area.
Per ora la prioritÃ resta quella di dare una risposta concreta allâ€™emergenza. Ma il patrimonio pubblico inutilizzato, se adeguatamente valorizzato, puÃ² diventare anche uno strumento per creare nuove opportunitÃ economiche e occupazionali sul territorio.
La delibera, approvata allâ€™unanimitÃ , Ã¨ stata dichiarata immediatamente eseguibile proprio per permettere alla societÃ di disporre rapidamente di uno spazio dove ricoverare i propri mezzi