Maltempo, annullato il concerto di Gianni Morandi a Campobasso

Era uno degli appuntamenti più attesi di fine estate in Molise, ma il maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare il concerto di Gianni Morandi, previsto questa sera, martedì 8 settembre, alle ore 21 nell’area eventi di Selvapiana.



Lo stesso Morandi, già arrivato a Campobasso, ha raccontato quanto accaduto in un video pubblicato sui social, mostrando le condizioni del palco dopo una pioggia violentissima. «Peccato perché volevamo fare lo spettacolo. Vedremo quando e se si potrà recuperare», ha detto.



L’artista era atteso nel capoluogo con il tour estivo “C’era un ragazzo”, partito nei giorni scorsi da Este (PD), un viaggio attraverso i grandi successi di una carriera lunga oltre 60 anni. Gli organizzatori hanno comunicato che i biglietti saranno rimborsati entro il 30 settembre.



