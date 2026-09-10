Trasporto pubblico, abbonamenti agevolati per gli studenti molisani: domande entro il 31 ottobre

La Regione Molise lancia una propria piattaforma e introduce un nuovo sistema di agevolazioni, per gli studenti dagli 11 ai 26 anni. Il beneficio riguarda il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma e sostiene gli spostamenti tra il luogo di residenza o domicilio e la sede scolastica, universitaria o formativa. Per l’anno scolastico 2026/2027 domande entro il 31 ottobre 2026. Calcolo dell’agevolazione in base alle fasce Isee fino agli abbonamenti gratuiti.

(Campobasso, 10 settembre 2026) Novità importanti nel sempre più rinnovato e riammodernato settore del Trasporto Pubblico Locale della Regione Molise. Diritto allo studio, mobilità sostenibile e accessibilità totale sono i tre pilastri su cui si fonda la prima sostanziale misura di ‘Agevolazioni tariffarie per l’accesso al trasporto pubblico locale su gomma in favore degli studenti di età compresa tra 11 e 26 anni’ e gratuito per i lavoratori disabili, promossa dalla Regione Molise. La misura riguarda dunque anche la gratuità, entro i confini regionali, del trasporto pubblico per i lavoratori disabili, compresi quelli che svolgono attività lavorativa in un Comune diverso da quello di residenza, anche ubicato fuori dal territorio regionale. Novità importante pure per gli studenti che possono cogliere la grande opportunità di fruire gratuitamente o con una particolare agevolazione, in base all’inquadramento Isee, dei mezzi utilizzati nel percorso dà e verso la scuola e le Università cui sono iscritti con frequentazione attiva. Per la Regione Molise un altro passo fondamentale nel percorso di rinnovamento organizzativo, gestionale e funzionale del trasporto pubblico regionale, passato anche attraverso la straordinaria dotazione di nuovi mezzi per il trasporto scolastico, e non solo, urbano ed extraurbano.

La misura è stata sviluppata sui processi di crescita sociale della sostenibilità e dell’inclusione, e poggerà sulla piattaforma elettronica regionale ‘Ti Muovi’ per mezzo della quale i destinatari potranno accedere ai servizi della mobilità regionale ed extraregionale, acquistando l’abbonamento, ma con successivo rimborso totale o parziale da parte della Regione. Precedenza assoluta per i rimborsi agli studenti con disabilità certificata (Legge 104/92). Due i requisiti richiesti oltre alle già citate fascia di età e possesso di un’attestazione Isee in corso di validità: la residenza all’interno del territorio della Regione Molise e l’iscrizione e frequenza attiva di uno dei corsi di studi ammessi. Tre i passaggi amministrativi determinanti ai fini della messa a sistema delle agevolazioni: la Legge regionale di Stabilità del 26 maggio 2026 n. 7 ad integrazione della legge 30 novembre 1984, n. 19; il regolamento approvato in via definitiva oggi 10 settembre 2026, in aggiornamento della Dgr n. 277 del 29 luglio 2026, per la concessione dei benefici tariffari, in esecuzione dell’articolo 28, commi 8 e 9 della succitata legge.

La misura si rivolge agli studenti frequentanti le Scuole Superiori di I e II grado; gli Istituti Tecnici Superiori; gli Istituti di Alta Formazione; le Università; le Scuole superiori per mediazioni linguistiche. In questa prima fase, i benefici sono riconosciuti esclusivamente per gli abbonamenti annuali: periodo 1° settembre - 31 luglio. Il titolo copre la tratta casa/scuola-università, è ammesso un abbonamento per studente. “Il rinnovamento e ammodernamento di mezzi, tecnologie e servizi del settore dei trasporti era uno dei punti fermi del nostro programma politico di partenza – così commenta oggi il presidente della Regione Molise Francesco Roberti – Finalmente, possiamo dire di aver dato uno scossone concreto, con la consegna di oltre 250 mezzi nuovi e ora con questo servizio di agevolazioni per studenti delle scuole, delle università e persone diversamente abili. Stiamo mantenendo gli impegni assunti e abbiamo ancora tanta strada da fare e iniziative da mettere in campo”. Gli fa eco il Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale e consigliere delegato a Trasporti e Mobilità, Vincenzo Niro: “Abbiamo lavorato con la struttura dell’assessorato e Molise Dati Spa nell’ottica di realizzare una piattaforma propria della Regione, oggi i nostri impegni prendono forma, soprattutto con riferimento a un servizio dei trasporti che va incontro alle esigenze delle famiglie e dei giovani studenti, con agevolazioni che arrivano fino al 100 per 100 di rimborsi per gli abbonamenti, non solo per le persone diversamente abili. L’investimento della Regione è robusto, concreto e tecnologico, con domande online e abbonamenti digitali. Un nuovo step che segue agli impegni assunti e già portati a termine, con altre iniziative importanti, e decisive per il futuro del settore, già programmate a stretto orizzonte”.

Fasce Isee, modalità dei rimborsi e di accesso alla piattaforma ‘Ti Muovi’, con relativi sistemi di bigliettazione, saranno illustrati in una successiva conferenza stampa. Alla Direzione regionale dell’Ufficio scolastico, ai dirigenti di Ateneo, all’Anci, per la diffusione ai Comuni delle norme in materia di sicurezza e monitoraggio dei mezzi, alle segreterie degli istituti cui la misura è rivolta saranno inviate le linee guida di richiesta e generazione dell’abbonamento, nonché le altre informazioni utili da diffondere agli studenti per favorire una più capillare e opportuna conoscenza dei percorsi di mobilità agevolata. Nel frattempo, nella giornata di ieri, mercoledì 9 settembre, è stato eseguito dalla struttura regionale dell’assessorato ai Trasporti il test operativo per verificare il funzionamento della piattaforma regionale ‘Ti muovi’ relativa al nuovo sistema di bigliettazione, altro step propedeutico all’avvio della misura

. La Regione ha quindi, da subito, predisposto un percorso esclusivamente telematico e moderno al fine di favorire l’ottenimento degli abbonamenti agevolati del trasporto pubblico, seguendo la strada delle misure socio-assistenziali, a garanzia del diritto alla mobilità e per favorire l'inclusione delle fasce di popolazione più vulnerabili. E’ una sfida che rientra nel nuovo approccio verso un settore ritenuto nevralgico come quello del trasporto degli studenti a scuola e all’Università e che si inquadra in un contesto di rinnovamento storico per il comparto, che prevederà, quest’anno, anche l’attesa pubblicazione del bando di gara per il trasporto pubblico extraregionale, con organizzazione funzionale per arginare tutte le difficoltà affrontate nel recente passato. In parallelo, come accennato, la Regione prosegue nel completamento entro l’anno in corso del piano di ammodernamento dei mezzi, che ha già visto la consegna di oltre 250 nuovi autobus e scuolabus attrezzati anche per persone a mobilità ridotta.

INFORMAZIONI E MODALITÀ OPERATIVE La gestione delle istanze è affidata al Servizio Mobilità della Regione Molise, che provvede all’istruttoria delle domande e ai controlli sui requisiti dichiarati e sull’utilizzo dei titoli emessi. La Regione pubblicherà sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata a Mobilità e Trasporti, tutte le informazioni e le indicazioni operative necessarie per presentare la domanda e accedere al beneficio. Le aziende concessionarie del trasporto pubblico locale regionale assicureranno a loro volta un collegamento alle informazioni pubblicate dalla Regione. Il nuovo sistema di agevolazioni si inserisce nell’ambito delle politiche regionali volte a sostenere il diritto allo studio e a garantire condizioni di maggiore accessibilità ai servizi scolastici, universitari e formativi, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti e delle famiglie molisane. Per l’annualità 2026/2027, pertanto, gli studenti e le loro famiglie sono invitati a verificare per tempo il possesso dei requisiti e a procedere alla presentazione della domanda entro il termine del 31 ottobre 2026, secondo le modalità che saranno rese disponibili dalla Regione Molise.