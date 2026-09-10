Santuario di Castelpetroso: SolennitÃ  di Maria Santissima Addolorata, Patrona del Molise

SolennitÃ di Maria Santissima Addolorata, Patrona del Molise MartedÃ¬ 15 settembre 2026 la Basilica dell'Addolorata Santuario di Castelpetroso, "la Piccola Lourdes d'Italia", celebra la SolennitÃ di Maria Santissima Addolorata, Patrona del Molise. Programma delle celebrazioni: Sante Messe: ore 10.30 â€“ 12.00 â€“ 17.00 Santa Messa Solenne, ore 12.00, presieduta da S.E.R. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Bojano. Nella liturgia della Chiesa universale, il 15 settembre Ã¨ memoria della Beata Vergine Maria Addolorata; per il Santuario di Castelpetroso, che a Lei Ã¨ intitolato, il giorno assume invece il grado piÃ¹ solenne di SolennitÃ , come previsto per la festa del titolare di una chiesa.

Ãˆ il giorno in cui la comunitÃ di Castelpetroso rinnova il legame con le parole rivolte a Maria dall'anziano Simeone nel Tempio: "E anche a te una spada trafiggerÃ l'anima" (cfr. Lc 2,35) â€” il cuore della devozione che dal 1888 lega questo luogo ai pellegrini di ogni parte del mondo. Basilica Minore dellâ€™Addolorata Santuario di Castelpetroso Un filo che attraversa 136 anni di storia La data del 15 settembre non Ã¨ isolata nel calendario del Santuario: Ã¨ profondamente intrecciata con un'altra ricorrenza cara alla comunitÃ , quella della Posa della Prima Pietra della Basilica, il 28 settembre 1890, voluta dal vescovo Francesco Macarone Palmieri dopo il riconoscimento degli eventi straordinari legati alle apparizioni della Vergine Addolorata alle contadine Fabiana Cicchino e Serafina Valentino. PerchÃ© quella cerimonia si tenne proprio di quarta domenica di settembre â€” data che da allora la tradizione locale ha conservato come anniversario fisso? La risposta Ã¨ liturgica.

Prima della riforma del calendario, la festa dei Sette Dolori della Beata Vergine non aveva ancora una data fissa al 15 settembre, ma veniva celebrata la terza domenica di settembre. Nel 1890, tuttavia, quella terza domenica (21 settembre) coincideva con la festa di San Matteo Apostolo ed Evangelista, di rango liturgico superiore: la celebrazione mariana â€” e con essa la cerimonia della posa della prima pietra, scelta apposta per coincidere con la festa dell'Addolorata â€” slittÃ² cosÃ¬ alla domenica successiva, il 28 settembre. Da allora, quella data Ã¨ rimasta il riferimento simbolico dell'inizio della costruzione della Basilica: un'origine che lega, fin dal principio, la storia architettonica del Santuario al cuore della sua identitÃ spirituale, la devozione alla Vergine Addolorata.

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