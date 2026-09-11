Mala movida, la Prefettura alza la guardia: stretta su Isernia e Venafro

Si è riunito in Prefettura, nella

giornata di ieri, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,

presieduto dal Prefetto, dott. Giuseppe Montella, che ha definito un ulteriore

rafforzamento di strategie condivise di prevenzione e contrasto del fenomeno

della mala movida nei luoghi di maggiore aggregazione, presso i quali si

registra una concentrazione di locali ed esercizi pubblici.

L’incontro ha costituito l’occasione

anche per fare, con i vertici delle Forze di Polizia ed i Sindaci di Isernia e

Venafro, un punto sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei

due principali centri della provincia.

Nel corso della riunione sono stati

esaminati i principali indicatori di sicurezza, dai quali emerge un quadro

complessivamente positivo, caratterizzato da livelli contenuti di delittuosità

e dall’assenza di criticità rilevanti, anche grazie all’attività di prevenzione

e controllo svolta dalle Forze di polizia.

Tra i temi affrontati, sono state, in

particolare, approfondite le iniziative riguardanti il potenziamento della

videosorveglianza, il controllo dei centri urbani e della movida. Al riguardo,

al centro del tavolo istituzionale sono state poste le criticità dei centri

urbani di Isernia e Venafro, con un focus approfondito sulle manifestazioni di

degrado e sui comportamenti a rischio dei giovani.

Sebbene le dinamiche di disagio e le

intemperanze serali risultino costantemente monitorate dal dispositivo di

prevenzione già attivo, le autorità hanno convenuto sull’opportunità di

innalzare la soglia d’attenzione. L’obiettivo primario risiede nell’offrire una

risposta tangibile alle sollecitazioni dei residenti, consentendo ai cittadini

di vivere la movida in un contesto ordinato e sicuro, nel quale il divertimento

possa convivere con il rispetto della legalità e della tranquillità pubblica.

Si è discusso, altresì, dei controlli

nei locali di pubblico spettacolo, richiamando le direttive emanate dalla Prefettura

per garantire il rispetto delle normative vigenti e prevenire situazioni di

rischio, attraverso azioni coordinate di vigilanza delle Forze dell’Ordine.

“Il quadro che emerge dall’analisi

dei dati conferma una situazione complessivamente positiva – sottolinea il

Prefetto - sotto il profilo della sicurezza, frutto dell’impegno quotidiano

delle Forze di polizia e della collaborazione con le istituzioni locali. È

necessario proseguire su questa linea, mantenendo alta l’attenzione e

rafforzando le azioni di prevenzione, anche favorendo l’implementazione dei

sistemi di videosorveglianza”.

A tal proposito, il Sindaco di

Isernia ha assicurato l’imminente remotizzazione delle apparecchiature

esistenti, anche attraverso il collegamento diretto con le centrali operative

delle Forze di Polizia, nonché il potenziamento del sistema di

videosorveglianza cittadino.

A margine della riunione, il Comitato

ha espresso parere favorevole sul progetto presentato dal Comune di Isernia

nell’ambito del “Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli

anziani”, finalizzato a rafforzare le attività di informazione e

sensibilizzazione rivolte alla popolazione anziana.

Isernia, 10 settembre 2026