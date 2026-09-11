Mala movida, la Prefettura alza la guardia: stretta su Isernia e Venafro

Si è riunito in Prefettura, nella
giornata di ieri, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,
presieduto dal Prefetto, dott. Giuseppe Montella, che ha definito un ulteriore
rafforzamento di strategie condivise di prevenzione e contrasto del fenomeno
della mala movida nei luoghi di maggiore aggregazione, presso i quali si
registra una concentrazione di locali ed esercizi pubblici.
L’incontro ha costituito l’occasione
anche per fare, con i vertici delle Forze di Polizia ed i Sindaci di Isernia e
Venafro, un punto sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei
due principali centri della provincia.
Nel corso della riunione sono stati
esaminati i principali indicatori di sicurezza, dai quali emerge un quadro
complessivamente positivo, caratterizzato da livelli contenuti di delittuosità
e dall’assenza di criticità rilevanti, anche grazie all’attività di prevenzione
e controllo svolta dalle Forze di polizia.
Tra i temi affrontati, sono state, in
particolare, approfondite le iniziative riguardanti il potenziamento della
videosorveglianza, il controllo dei centri urbani e della movida. Al riguardo,
al centro del tavolo istituzionale sono state poste le criticità dei centri
urbani di Isernia e Venafro, con un focus approfondito sulle manifestazioni di
degrado e sui comportamenti a rischio dei giovani.
Sebbene le dinamiche di disagio e le
intemperanze serali risultino costantemente monitorate dal dispositivo di
prevenzione già attivo, le autorità hanno convenuto sull’opportunità di
innalzare la soglia d’attenzione. L’obiettivo primario risiede nell’offrire una
risposta tangibile alle sollecitazioni dei residenti, consentendo ai cittadini
di vivere la movida in un contesto ordinato e sicuro, nel quale il divertimento
possa convivere con il rispetto della legalità e della tranquillità pubblica.
Si è discusso, altresì, dei controlli
nei locali di pubblico spettacolo, richiamando le direttive emanate dalla Prefettura
per garantire il rispetto delle normative vigenti e prevenire situazioni di
rischio, attraverso azioni coordinate di vigilanza delle Forze dell’Ordine.
“Il quadro che emerge dall’analisi
dei dati conferma una situazione complessivamente positiva – sottolinea il
Prefetto - sotto il profilo della sicurezza, frutto dell’impegno quotidiano
delle Forze di polizia e della collaborazione con le istituzioni locali. È
necessario proseguire su questa linea, mantenendo alta l’attenzione e
rafforzando le azioni di prevenzione, anche favorendo l’implementazione dei
sistemi di videosorveglianza”.
A tal proposito, il Sindaco di
Isernia ha assicurato l’imminente remotizzazione delle apparecchiature
esistenti, anche attraverso il collegamento diretto con le centrali operative
delle Forze di Polizia, nonché il potenziamento del sistema di
videosorveglianza cittadino.
A margine della riunione, il Comitato
ha espresso parere favorevole sul progetto presentato dal Comune di Isernia
nell’ambito del “Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli
anziani”, finalizzato a rafforzare le attività di informazione e
sensibilizzazione rivolte alla popolazione anziana.
Isernia, 10 settembre 2026