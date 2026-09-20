Conte uno e trino

Un po' Che Guevara, un po' Gandhi, un po' Vannacci e un po' Cetto La Qualunque. Da Salvini al PD, dal Superbonus ai nuovi 20 punti: molte promesse, molte identitÃ politiche e tante spese senza copertura.

Non Ã¨ alleato del PD e il suo progetto sta nel mandare a casa la Meloni. E non per governare?

Fantastico.

Conte Ã¨ stato presidente del Consiglio del governo gialloverde, quello costruito sull'alleanza fra Cinque Stelle e Lega. Con Salvini varÃ² provvedimenti cari a Vannacci.

Poco piÃ¹ di un anno dopo rimase presidente del Consiglio, ma di un governo giallorosso, e varÃ² provvedimenti a favore di poveri â€” reddito di cittadinanza â€” e ricchi â€” superbonus â€” promettendo benefici e a gratis, senza spiegare chi avrebbe pagato il conto.

Alla fine si Ã¨ visto. Lo abbiamo pagato noi.

Il problema di Giuseppe Conte non Ã¨ aver cambiato idea. Le persone intelligenti possono cambiare idea e talvolta devono farlo. Ma, per come sta facendo Conte, sa di squallore: non cambia soltanto alleati. Cambia universo politico.

Oggi vorrebbe guidare il campo progressista, che comprende il PD, AVS, +Europa, Italia Viva, ma ponendo condizioni su politica estera, Ucraina, difesa e rapporti con l'Europa, presentandosi come il custode di principi invalicabili, inseriti in 20 punti per la maggior parte non negoziabili.

Dentro c'Ã¨ quasi tutto: piÃ¹ risorse e personale per la sanitÃ pubblica, salario minimo, riduzione dell'orario di lavoro a paritÃ di salario, pensioni piÃ¹ adeguate e flessibili, sostegno ai caregiver, riduzione delle tasse sul lavoro, aiuti alle imprese, piano casa, asili nido, investimenti nella scuola, piÃ¹ forze dell'ordine, transizione energetica e tutela ambientale.

Poi i diritti: ius scholae, matrimonio egualitario, adozioni omogenitoriali, fine vita, depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis per uso personale e voto dai sedici anni.

E infine la politica internazionale: stop a ulteriori invii di armi all'Ucraina, no al Rearm Europe e no all'obiettivo NATO del 5 per cento del PIL.

Ora il punto Ã¨ questo

Il documento mescola destra, centro e sinistra e, cosa peggiore, non presenta il conto delle misure nÃ© un quadro generale delle relative coperture.

Con Salvini andava bene. Con il PD andava bene. Con Trump i rapporti erano ottimi. Con Putin, pure. Oggi lo stop alle armi all'Ucraina diventa uno dei punti qualificanti. Il Superbonus continua a essere rivendicato.

E adesso arrivano venti punti che promettono piÃ¹ sanitÃ , piÃ¹ pensioni, piÃ¹ welfare, meno tasse, piÃ¹ sicurezza, piÃ¹ investimenti, piÃ¹ diritti e meno spesa militare, senza che per ora venga presentato il conto complessivo dell'operazione. SarÃ a gratis anche questa.

Un leader puÃ² essere pragmatico oppure ideologico. PuÃ² essere moderato oppure radicale. PuÃ² cambiare opinione e puÃ² persino riconoscere di aver sbagliato.

PiÃ¹ difficile Ã¨ essere, di volta in volta, tutto e il contrario di tutto, pretendendo poi che siano gli altri ad adeguarsi.

Per questo la domanda non Ã¨ se Giuseppe Conte possa vincere le primarie del campo largo.

La domanda Ã¨ molto piÃ¹ semplice: quale Giuseppe Conte si candiderebbe a governare l'Italia?

Quello del governo con Salvini? Quello della non alleanza con il PD? Quello dei buoni rapporti con Trump o Putin? Quello del Superbonus? Quello dello stop alle armi all'Ucraina? O quello dei venti punti?

A leggere l'ultima piattaforma, una definizione provocatoria viene quasi spontanea: un po' Che Guevara, un po' Gandhi, un po' Vannacci e un po' Cetto La Qualunque.

Il difficile non Ã¨ metterli insieme in un programma.

Il difficile Ã¨ tenerli nella stessa cabina di governo.