Legge elettorale e ricaduta sul Molise: il nuovo sistema riduce il peso politico delle piccole Regioni

La nuova legge elettorale mette il dito nella piaga molisana: 287 mila abitanti sono ormai una dimensione demografica minuscola, che condanna la Regione a una crescente marginalitÃ anche nella rappresentanza politica.
Il nuovo sistema supera i collegi uninominali e introduce un impianto prevalentemente proporzionale, con premio di governabilitÃ per chi raggiunge il 42 per cento, soglia del 3 per cento per le liste e del 10 per cento per le coalizioni. Le preferenze restituiscono agli elettori una parte della scelta, ma i capilista restano bloccati.
Per il Molise, il problema sono i numeri.
Una Regione con meno di 300 mila abitanti elegge pochissimi parlamentari. Con l'abolizione dei collegi uninominali viene inoltre meno quel legame diretto che consentiva almeno a un piccolo territorio di identificarsi con il proprio rappresentante. Nel nuovo sistema conteranno ancora di piÃ¹ partiti, coalizioni e risultati complessivi.
E qui emerge un paradosso significativo: i voti molisani concorrono alla grande partita nazionale, ma non si traducono in una maggiore rappresentanza politica del Molise.
Al Senato il problema appare persino piÃ¹ evidente: nel testo approvato, il Molise Ã¨ escluso dalle Regioni nelle quali vengono attribuiti i seggi aggiuntivi derivanti dal premio di governabilitÃ .
Poi c'Ã¨ Isernia.
Se 287 mila abitanti sono pochi, circa 79 mila sono politicamente un'inezia. Una provincia che rappresenta poco piÃ¹ di un quarto di una Regione giÃ piccolissima rischia di diventare periferia della periferia: pochi elettori, pochi seggi, scarso potere contrattuale.
Le preferenze potranno favorire qualche candidato fortemente radicato, ma non possono correggere l'aritmetica. Nessuna legge elettorale puÃ² trasformare 79 mila abitanti in 790 mila.
Ed Ã¨ questo il punto che il Molise dovrebbe finalmente avere il coraggio di affrontare.
Continuiamo a discutere di autonomia, identitÃ , storia e appartenenza come se bastassero a garantire forza istituzionale. Ma la politica nazionale funziona anche attraverso numeri, popolazione, rappresentanza e capacitÃ di incidere.
Il Molise continua invece a perdere abitanti e, perdendo abitanti, restringe progressivamente anche la propria massa politica.
La nuova legge elettorale non crea questa debolezza. La mette impietosamente a nudo. Ed Ã¨ inutile continuare a comportarsi come se nulla stesse accadendo.
Una Regione di 287 mila abitanti e una provincia di 79 mila possono conservare intatta la propria storia, la propria cultura e la propria identitÃ .
Ma l'identitÃ non moltiplica i seggi.â€¨La nostalgia non aumenta gli elettori.â€¨E i confini amministrativi non producono peso politico.
Il Molise puÃ² continuare a ignorare i numeri. I numeri, perÃ², stanno giÃ disegnando un futuro amaro per i molisani.
P.S. Qualcuno potrebbe anche dire: meglio cosi visto quel che han combinato Lotito e Cesa eletti nel 22. Comunque la si metta, per i molisani la notte Ã¨ politicamente nera.