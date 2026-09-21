Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Legge elettorale e ricaduta sul Molise: il nuovo sistema riduce il peso politico delle piccole Regioni

AttualitÃ 
Condividi su:
 
 
La nuova legge elettorale mette il dito nella piaga molisana: 287 mila abitanti sono ormai una dimensione demografica minuscola, che condanna la Regione a una crescente marginalitÃ  anche nella rappresentanza politica.
 

 

Il nuovo sistema supera i collegi uninominali e introduce un impianto prevalentemente proporzionale, con premio di governabilitÃ  per chi raggiunge il 42 per cento, soglia del 3 per cento per le liste e del 10 per cento per le coalizioni. Le preferenze restituiscono agli elettori una parte della scelta, ma i capilista restano bloccati.


Per il Molise, il problema sono i numeri. 
 
Una Regione con meno di 300 mila abitanti elegge pochissimi parlamentari. Con l'abolizione dei collegi uninominali viene inoltre meno quel legame diretto che consentiva almeno a un piccolo territorio di identificarsi con il proprio rappresentante. Nel nuovo sistema conteranno ancora di piÃ¹ partiti, coalizioni e risultati complessivi.

E qui emerge un paradosso significativo: i voti molisani concorrono alla grande partita nazionale, ma non si traducono in una maggiore rappresentanza politica del Molise. 
 
Al Senato il problema appare persino piÃ¹ evidente: nel testo approvato, il Molise Ã¨ escluso dalle Regioni nelle quali vengono attribuiti i seggi aggiuntivi derivanti dal premio di governabilitÃ .

Poi c'Ã¨ Isernia.

Se 287 mila abitanti sono pochi, circa 79 mila sono politicamente un'inezia. Una provincia che rappresenta poco piÃ¹ di un quarto di una Regione giÃ  piccolissima rischia di diventare periferia della periferia: pochi elettori, pochi seggi, scarso potere contrattuale.

Le preferenze potranno favorire qualche candidato fortemente radicato, ma non possono correggere l'aritmetica. Nessuna legge elettorale puÃ² trasformare 79 mila abitanti in 790 mila.

Ed Ã¨ questo il punto che il Molise dovrebbe finalmente avere il coraggio di affrontare. 
 
Continuiamo a discutere di autonomia, identitÃ , storia e appartenenza come se bastassero a garantire forza istituzionale. Ma la politica nazionale funziona anche attraverso numeri, popolazione, rappresentanza e capacitÃ  di incidere.

 
Il Molise continua invece a perdere abitanti e, perdendo abitanti, restringe progressivamente anche la propria massa politica.

La nuova legge elettorale non crea questa debolezza. La mette impietosamente a nudo. Ed Ã¨ inutile continuare a comportarsi come se nulla stesse accadendo.

Una Regione di 287 mila abitanti e una provincia di 79 mila possono conservare intatta la propria storia, la propria cultura e la propria identitÃ .
Ma l'identitÃ  non moltiplica i seggi.â€¨La nostalgia non aumenta gli elettori.â€¨E i confini amministrativi non producono peso politico.

Il Molise puÃ² continuare a ignorare i numeri. I numeri, perÃ², stanno giÃ  disegnando un futuro amaro per i molisani.
 

 
P.S. Qualcuno potrebbe anche dire: meglio cosi visto quel che han combinato Lotito e Cesa eletti nel 22. Comunque la si metta, per i molisani la notte Ã¨ politicamente nera.

 
 


 

Condividi su:

Seguici su Facebook