Olympia Agnonese, amara sconfitta con lâ€™Alto Casertano: decide un gol su calcio dâ€™angolo

Una domenica dal caldo intenso e un risultato che lascia lâ€™amaro in bocca ai ragazzi di mister Farocco. Lâ€™Olympia Agnonese esce sconfitta per 1-0 dallo scontro diretto con lâ€™Alto Casertano, al termine di una gara che, per quanto visto sul terreno di gioco, avrebbe potuto tranquillamente concludersi con un pareggio.

Una partita molto ben giocata dallâ€™Olympia, soprattutto nel primo tempo, quando i ragazzi di Farocco hanno letteralmente dominato lâ€™avversario, costruendo diverse occasioni da rete. In particolare, sono state due le clamorose palle gol salvate sulla linea di porta dallâ€™Alto Casertano, a testimonianza della pressione esercitata dai molisani.

Nella ripresa, complice anche il grande caldo e una condizione fisica non ottimale, lâ€™Olympia ha progressivamente abbassato il ritmo, lasciando maggiore spazio agli avversari. Lâ€™Alto Casertano ne ha approfittato e ha trovato il gol sugli sviluppi di un calcio dâ€™angolo, con la palla che, dopo una deviazione, Ã¨ finita in rete.

Una rete che ha deciso una gara nella quale, di fatto, le occasioni da gol nitide sono state pochissime.

Mister Farocco ha dovuto inoltre fare i conti con diverse assenze importanti. Non erano disponibili Gimebez, Ercolano, Montoya e mentre altri giocatori sono scesi in campo in condizioni fisiche non ottimali. Assenze che, inevitabilmente, hanno inciso sulle possibilitÃ di rotazione durante la gara.

Lâ€™Olympia guarda avanti

In casa Olympia si prende atto della sconfitta, senza perÃ² lasciarsi condizionare da un risultato che non ridimensiona quanto di buono mostrato dalla squadra.

Il campionato Ã¨ ancora lungo e la gara di oggi ha dimostrato che lâ€™Olympia non Ã¨ inferiore allâ€™Alto Casertano. Anzi, soprattutto nel primo tempo, la squadra di Farocco ha messo in evidenza qualitÃ , organizzazione e capacitÃ di creare gioco.

Il risultato non premia i ragazzi agnonesi, ma la prestazione lascia intatta la fiducia dellâ€™ambiente. Câ€™Ã¨ ancora tutto il tempo per recuperare energie, giocatori e punti.

La strada Ã¨ lunga e lâ€™Olympia câ€™Ã¨.