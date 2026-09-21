GdF e Soccorso Alpino insieme sulla Maiella per unâ€™esercitazione di ricerca e soccorso

Si Ã¨ svolta il 16 settembre, sulla Maiella, unâ€™esercitazione congiunta tra la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Abruzzo, finalizzata a consolidare lâ€™integrazione operativa nelle attivitÃ di ricerca, soccorso e recupero in ambiente montano impervio a tutela della vita umana.

Lâ€™attivitÃ , che ha coinvolto tecnici del Soccorso Alpino e personale specializzato della Guardia di Finanza in diversi scenari operativi, Ã¨ stata promossa e coordinata dal Centro di Aviazione di Pratica di Mare, con supporto di personale istruttore di soccorso alpino individuato dalla Scuola Alpina di Predazzo, e con lâ€™impiego del dispositivo di soccorso del Comando Regionale Abruzzo, costituito dalla Sezione Aerea di Pescara e dalle Stazioni S.A.G.F. di Roccaraso e Lâ€™Aquila, rispettivamente dipendenti dal Reparto Aeronavale e dal Comando Provinciale del capoluogo di regione.

Le operazioni si sono sviluppate in diversi scenari del massiccio della Maiella, individuati anche in considerazione delle caratteristiche del territorio e della frequenza con cui lâ€™area Ã¨ interessata da interventi di soccorso. I differenti contesti operativi hanno consentito al personale della Guardia di Finanza e ai tecnici del Soccorso Alpino di addestrarsi congiuntamente in scenari caratterizzati da crescente complessitÃ , mettendo in pratica le principali tecniche di ricerca, soccorso e recupero.

Lâ€™impiego degli elicotteri AW169 del Centro di Aviazione e della locale Sezione Aerea ha permesso di effettuare numerose simulazioni operative di recupero mediante verricello delle squadre di soccorso, evacuazione di feriti, elisoccorso e trasporto di personale e barelle, perfezionando il coordinamento tra piloti, operatori al verricello, tecnici del Soccorso Alpino e personale specializzato del Corpo.

Particolarmente significativa Ã¨ stata lâ€™attivitÃ svolta presso Monte Amaro e Monte Mileto aree frequentemente interessate da reali interventi di ricerca e soccorso in ambiente impervio, che hanno consentito di mettere alla prova le procedure condivise e le capacitÃ di coordinamento tra le diverse componenti impegnate nellâ€™esercitazione.

Lâ€™esercitazione Ã¨ stata preceduta da dedicati briefing tecnici congiunti, finalizzati alla pianificazione e alla condivisione delle procedure operative, elemento fondamentale per garantire elevati livelli di interoperabilitÃ tra le differenti componenti impiegate nelle attivitÃ di ricerca e soccorso.

Lâ€™organizzazione e lâ€™esecuzione dellâ€™attivitÃ in argomento rappresentano una concreta applicazione del Protocollo dâ€™Intesa sottoscritto nel 2021 tra la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, cui ha fatto seguito, in ambito regionale, lâ€™accordo tra il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza e il Servizio Regionale Abruzzo del CNSAS, volto a rafforzare la collaborazione operativa, promuovere lâ€™addestramento congiunto e accrescere lâ€™efficacia e lâ€™efficienza degli interventi di ricerca e soccorso a tutela della collettivitÃ .