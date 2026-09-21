Giornata degli Internati Militari Italiani: a Isernia il Prefetto consegna le medaglie d’onore ai familiari di tre deportati

In occasione della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale”, il prossimo 25 settembre, alle ore 16, si terrà, presso il Palazzo del Governo di Isernia, la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha conferito a tre cittadini originari della provincia pentra, deportati nei campi di concentramento, dove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto per aver rifiutato di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana.

Il Prefetto Montella consegnerà le medaglie alle famiglie dei seguenti insigniti: - Rocco Del Paggio, nato a Macchiagodena il 17 marzo 1922. Prigioniero dall’8 settembre 1943 al 7 agosto 1945; - Gennaro Palermo, nato a Macchiagodena il 28 maggio 1920. Prigioniero dal l’11 settembre 1943 al 28 agosto 1945; - Igino Lombardi, nato a Vastogirardi il 7 dicembre 1912. Prigioniero dall’8 settembre 1943 al 3 agosto 1945. La Giornata, istituita con la legge 13 gennaio 2025, n. 6, viene celebrata, ogni anno, il 20 settembre, data in cui, nel 1943, Hitler modificò lo status degli italiani catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre, da prigionieri di guerra ad internati militari

. Alla cerimonia, alla presenza delle Autorità civili e militari, nonché di una delegazione di studenti e della Consulta studentesca provinciale, prenderanno parte l’On. Lancellotta, il prof. Giuseppe Iglieri, docente di storia contemporanea e Presidente dell’Istituto Regionale degli Studi storici del Molise e la dottoressa Antonella Milanese, questi ultimi due co-autori del libro “Ritorno dall'inferno. Diario di Umberto Milanese Internato Militare Italiano 1943- 1945”.

Isernia, 21 settembre 2026