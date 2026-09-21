Incidente in Lombardia, muore 56enne di origine molisana

Non ce l'ha fatta Domenico Antonio D.S., il 56enne di origine molisana vittima di un incidente stradale a Caronno Pertusella, in Lombardia. Nato a Roma, originario di Frosolone (Isernia), viveva da 11 anni con la sua compagna a Origgio, comune di 8mila abitanti in provincia di Varese, dove era amato da tutta la comunitÃ per il suo carattere solare e la costante disponibilitÃ con tutti.

Domenico Antonio era in sella alla sua moto quando, secondo i primi accertamenti e quanto riportano i quotidiani locali, un'autovettura con una manovra incauta ha oltrepassato la striscia continua prendendo in pieno il centauro. Per il 56enne non c'Ã¨ stato nulla da fare.

La salma, dopo la camera ardente a Cogliate, dove la vittima lavorava, sarÃ trasferita a Frosolone, dove si svolgeranno i funerali e il corpo dell'uomo sarÃ tumulato nel locale cimitero.