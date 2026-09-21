Tutti muti sul tubone, Notarangelo: "Troppa omertÃ  sul progetto, territorio pretende risposte"

Acqua dal Molise al Puglia, Sinistra Italiana punta il dito contro i Ponzio Pilato del centrodestra



CAMPOBASSO. "Di informazioni sul controverso progetto del 'tubone' ne abbiamo davvero poche, confuse e guarda caso quasi tutte provenienti da media ed istituzioni pugliesi. Grave silenzio dal Molise, che dovrebbe di fatto regalare l'acqua alla regione limitrofa, a quale pro e in cambio di cosa non Ã¨ ancora dato da sapere. Mi associo dunque alla richiesta di chiarezza avanzata dalle opposizioni a Palazzo D'Aimmo. Il territorio merita trasparenza e rispetto".



Lo afferma in una nota il segretario di Sinistra Italiana per il Molise Vincenzo Notarangelo.



"Vedo imbarazzo tra le fila della maggioranza di centrodestra, - prosegue - con gli esponenti a vari livelli che evitano di toccare l'argomento, ma fa ancora piÃ¹ riflettere la 'fuga" dei nostri rappresentanti a Roma: tanto attivi e dinamici quando si tratta di promuovere i fantasmagorici risultati del governo, quanto impalpabili dinanzi a questioni concrete che riguardano da vicino la realtÃ locale. E temo che, con l'avvicinarsi delle elezioni politiche, vedremo sempre piÃ¹ Ponzio Pilato e meno parlamentari intenti a difendere davvero gli interessi delle proprie comunitÃ di appartenenza".



