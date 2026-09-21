“Puliamo il Mondo”, a Salcito bambini protagonisti della giornata dedicata alla pulizia del territorio e alla tutela del fiume Trigno





Domenica 27 settembre 2026 il Comune di Salcito e Legambiente promuovono una giornata di sensibilizzazione ambientale tra attività sul territorio e momenti di approfondimento dedicati all'ecosistema fluviale e all'ecologia.



SALCITO (CB) – Educare al rispetto dell'ambiente partendo dai più piccoli e trasformare la conoscenza del territorio in un'esperienza concreta di partecipazione e responsabilità. È questo lo spirito di "Puliamo il Mondo", la giornata di pulizia ambientale in programma a Salcito domenica 27 settembre 2026, promossa dal Comune di Salcito insieme a Legambiente.



L'iniziativa, dedicata in particolare ai bambini, rappresenta un'occasione per avvicinare le nuove generazioni ai temi della tutela dell'ambiente attraverso un'esperienza educativa, partecipata e all'aria aperta. ?



Il programma prevede la partenza alle ore 9:00 da Piazza M. Pietravalle, con itinerario verso il Fiume Trigno, e il rientro previsto per le ore 13:00. Per i bambini partecipanti sarà messo a disposizione il pullman del Comune di Salcito e sarà garantita la presenza di adulti responsabili per tutta la durata dell'iniziativa.



La giornata non sarà soltanto un momento di cura concreta dell'ambiente, ma anche un'importante opportunità di conoscenza e sensibilizzazione.



Sono infatti previsti due momenti di approfondimento. Il dott. Alessio Niffoi, dottore in Scienze ambientali e biologiche, affronterà il tema "L'ecosistema fluviale e il rapporto dell'uomo con il fiume", offrendo ai partecipanti l'opportunità di conoscere più da vicino il valore e la delicatezza degli ambienti fluviali.



A seguire, Giorgio Arcolesse, Direttore di Legambiente Molise, interverrà sul tema "Ecologia, ovvero prendersi cura della casa comune", ponendo l'attenzione sul significato della responsabilità individuale e collettiva nella salvaguardia dell'ambiente.



Attraverso attività concrete, conoscenza e condivisione, l'iniziativa vuole trasmettere soprattutto ai più giovani un messaggio semplice ma fondamentale: il territorio è un patrimonio comune e prendersene cura significa investire nel futuro dell'intera comunità.



Il Comune di Salcito rinnova così il proprio impegno nella promozione di una cultura ambientale fondata sul rispetto, sulla partecipazione e sulla consapevolezza, coinvolgendo le nuove generazioni affinché possano diventare protagoniste attive della tutela del luogo in cui vivono.



Piccoli gesti possono generare grandi cambiamenti. Prendersi cura oggi del nostro territorio significa consegnare alle generazioni di domani un ambiente più pulito, più sano e più bello.

