A Canneto la presentazione del volume di Franco Valente sulla Basilica di Santa Maria

Un nuovo volume dedicato alla storia e all’architettura di uno dei monumenti più importanti del Molise sarà presentato mercoledì 23 settembre, alle ore 18.30, nella Basilica di Santa Maria di Canneto, in agro di Roccavivara.

Si intitola “S. Maria di Canneto in agro di Roccavivara” il libro di Franco Valente, dedicato alla storia della prestigiosa basilica molisana e al suo importante patrimonio storico, artistico e architettonico.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino uno dei luoghi simbolo del territorio e approfondirne le vicende storiche attraverso il lavoro dell’autore, da anni impegnato nello studio e nella valorizzazione del patrimonio culturale molisano.

La presentazione sarà introdotta da Cristian Galizia, delegato alla Cultura del Comune di Roccavivara, mentre i saluti saranno affidati a don Luca Mastrangelo, rettore del Santuario di Santa Maria di Canneto, e a Giuseppe Domenico Rolando Di Renzo, sindaco di Roccavivara.

A presentare il volume sarà lo stesso Franco Valente, autore dell’opera.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della Basilica di Santa Maria di Canneto, monumento di grande rilevanza per la storia religiosa, artistica e culturale del Molise, e offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire o riscoprire le tante vicende legate a questo straordinario complesso.