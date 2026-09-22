Pro Loco molisane, dalla Regione nuove risorse per promuovere territori, cultura e turismo

La Giunta regionale del Molise ha approvato le "Linee guida per l'erogazione di contributi alle associazioni Pro Loco", in attuazione dell'articolo 10 della Legge regionale n. 20 del 4 agosto 2022.

Il provvedimento rafforza il sostegno della Regione alle Pro Loco, riconoscendone il ruolo nella promozione turistica e nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale ed enogastronomico del Molise

Le risorse saranno destinate a progetti capaci di valorizzare le peculiaritÃ dei territori e generare nuovi flussi turistici, attraverso attivitÃ di promozione, accoglienza, informazione, tutela del patrimonio, animazione territoriale e valorizzazione delle produzioni tipiche.

Â«Ãˆ un provvedimento al quale abbiamo lavorato con grande attenzione perchÃ© crediamo fortemente nel ruolo delle Pro Loco e delle Associazioni che operano quotidianamente nei nostri comuni â€“ dichiara il Consigliere regionale delegato al Turismo e alla Cultura, Fabio Cofelice â€“. In questi anni ho voluto mantenere un confronto costante con il mondo associativo, ascoltando esigenze e proposte di chi, attraverso l'attivitÃ di volontariato, dedica tempo ed energie alla promozione del proprio territorioÂ».

Â«Le Pro Loco sono una presenza fondamentale nelle nostre comunitÃ : custodiscono e tramandano la memoria dei luoghi, valorizzano tradizioni e cultura, organizzano iniziative e contribuiscono all'accoglienza turistica. Insomma, rappresentano un patrimonio prezioso e un interlocutore strategico per lo sviluppo del territorioÂ».

Il turismo â€“ prosegue Cofelice â€“ non puÃ² limitarsi alla promozione delle nostre bellezze. Chi arriva in Molise vuole conoscere i luoghi, viverli e scoprire la loro storia, le tradizioni, la cultura e le produzioni locali. Ed Ã¨ proprio qui che il ruolo delle Pro Loco diventa strategicoÂ».

Le proposte saranno selezionate attraverso un Avviso pubblico, con una griglia di valutazione fino a 100 punti. Saranno finanziabili i progetti che raggiungeranno almeno 60 punti, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Potranno direttore@primopianomolise.it partecipare, anche in forma associata, le Pro Loco iscritte all'Albo Regionale.

Â«Voglio rivolgere un ringraziamento particolare al Presidente Francesco Roberti, per l'attenzione dimostrata verso le politiche turistiche e culturali, ed all'intera Giunta regionale per il lavoro condiviso e per aver sostenuto questa iniziativa â€“ ha poi concluso il delegato regionale al Turismo - che Ã¨ ossigeno per i volontari delle Pro Loco molisane che, attraverso il lavoro quotidiano di chi vive ed anima i territori, riescono a trasformare il patrimonio del Molise in nuove opportunitÃ di crescita e sviluppoÂ».