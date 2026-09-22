Vauro, Diego Bianchi (Zoro) e le veritÃ  nascoste

Diego Bianchi, Zoro, ha detto a Otto e mezzo una cosa molto semplice: Â«Quella dellâ€™Ucraina Ã¨ una storia di ResistenzaÂ». E ha ricordato un fatto storico altrettanto semplice. I partigiani italiani ricevevano armi dagli americani e dagli inglesi. Quelle armi non servivano per organizzare convegni sulla pace: servivano per sparare contro fascisti e nazisti. La pace venne dopo. Bianchi non ha sostenuto che lâ€™Ucraina di oggi sia identica allâ€™Italia del 1944. Ha detto qualcosa di piÃ¹ elementare: chi resiste a unâ€™aggressione puÃ² aver bisogno delle armi degli altri per difendersi. E ha concluso con una provocazione: non sappiamo ancora chi vincerÃ la guerra in Ucraina, ma Â«in Italia ha giÃ vinto PutinÂ». Ãˆ una sua valutazione politica, naturalmente, non un fatto dimostrabile. Ma il ragionamento che la precede Ã¨ chiarissimo.

Vauro gli ha risposto con un video. E lo ha fatto alla sua maniera: sarcasmo, paradosso, battute pesanti. Si presenta ironicamente come Â«filo-PutinÂ», Â«pacifintoÂ», addirittura come uno Â«pagato dal CremlinoÂ». Poi cominciano le sue Â«domandineÂ». Chiede a Bianchi se i partigiani ricevessero miliardi in finanziamenti e armamenti; se quei miliardi venissero rubati dai dirigenti o finissero in ville allâ€™estero, fondi offshore o perfino nelle famose Â«tazze del cesso dâ€™oroÂ». Passa quindi al reclutamento, sostenendo che i partigiani sceglievano di andare in montagna mentre oggi uomini ucraini verrebbero trascinati al fronte contro la propria volontÃ . Infine tira in ballo reparti ucraini legati a simboli o personaggi del nazionalismo radicale. E chiude sarcasticamente: lâ€™importante sarebbe essere Â«sempre arruolatiÂ».

Vauro sa fare il suo mestiere. Le battute arrivano a destinazione. Ma le battute non rispondono alla domanda. PerchÃ© corruzione, ruberie, reclutamento forzato, estremismo nazionalista sono problemi che possono essere denunciati, indagati e condannati. E alcuni riguardano effettivamente lâ€™Ucraina. Ma sono aspetti collaterali rispetto alla questione fondamentale posta da Bianchi. Chi ha invaso chi? Ãˆ questa la domanda che nella replica di Vauro scompare.

La corruzione ucraina non ha fatto attraversare il confine ai carri armati russi. Un oligarca corrotto non trasforma unâ€™invasione in unâ€™operazione legittima. Un disertore ucraino non attribuisce alla Russia il diritto di occupare territorio ucraino. E neppure lâ€™esistenza di reparti ucraini dalla storia ideologica controversa modifica la natura dellâ€™evento dal quale tutto Ã¨ cominciato: il 24 febbraio 2022 la Russia ha lanciato lâ€™invasione su vasta scala dellâ€™Ucraina.

Qui sta, a mio avviso, il punto debole della risposta di Vauro: Bianchi parla dellâ€™aggressione; Vauro risponde parlando dei difetti dellâ€™aggredito.

Sono due piani diversi.

Ãˆ come se, discutendo della Resistenza italiana, qualcuno rispondesse ricordando gli episodi oscuri della lotta partigiana, le vendette, le violenze, le rivalitÃ politiche, il mercato nero. Tutto vero o comunque degno di essere studiato. Ma i tedeschi occupavano lâ€™Italia oppure no? E i partigiani avevano il diritto di combatterli oppure no?

Questo era il punto. E questo rimane il punto in Ucraina.

Bianchi ha ricordato una cosa molto piÃ¹ semplice: la libertÃ qualche volta viene difesa anche con le armi, e quelle armi possono essere fornite da altri. I partigiani italiani lo sapevano benissimo.

E qui nasce la domanda che Vauro, tra una battuta e lâ€™altra, lascia sul tavolo. Che cosa avrebbe dovuto fare lâ€™Ucraina il 24 febbraio 2022? Non combattere? Non chiedere armi? Organizzare la diserzione? Lasciare avanzare lâ€™esercito russo sperando che, una volta deposti i fucili, arrivasse la pace? PerchÃ© câ€™Ã¨ una parola che rischia di diventare terribilmente ambigua: PACE.

La pace puÃ² nascere da un accordo. PuÃ² nascere da un compromesso. PuÃ² nascere da una trattativa. Ma puÃ² nascere anche perchÃ© uno dei due contendenti non Ã¨ piÃ¹ in grado di combattere e accetta ciÃ² che gli viene imposto. E allora bisogna chiedersi se quella sia davvero pace o semplicemente la vittoria del piÃ¹ forte.

Ãˆ qui che il sarcasmo di Vauro, per quanto efficace, non basta. Si puÃ² denunciare la corruzione ucraina. Si puÃ² criticare Zelensky. Si puÃ² discutere della leva obbligatoria. Si puÃ² chiedere conto fino allâ€™ultimo euro degli aiuti occidentali. Si puÃ² discutere perfino dellâ€™opportunitÃ politica di continuare a fornire determinate armi.

Ma nulla di tutto questo risponde alla domanda originaria di Diego Bianchi: un popolo aggredito ha diritto di resistere? E se ha diritto di resistere, puÃ² ricevere le armi necessarie per farlo?

Vauro risponde alle contraddizioni dellâ€™Ucraina.

Bianchi risponde alla natura dellâ€™aggressione.

Ed Ã¨ proprio qui che le due posizioni divergono.

Le Â«domandineÂ» di Vauro possono essere scomode, alcune persino necessarie. Ma prima di processare le imperfezioni dellâ€™aggredito bisognerebbe rispondere a una domanda ancora piÃ¹ semplice: che cosa proponiamo di fare con lâ€™aggressore?

PerchÃ© togliere il fucile a chi si difende lasciandolo nelle mani di chi ha invaso non significa necessariamente costruire la pace. PuÃ² significare soltanto decidere chi dovrÃ arrendersi.