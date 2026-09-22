Agnone, tirocinio universitario nella Biblioteca comunale

Accordo con l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Prima studentessa coinvolta una laureanda in Filosofia

AGNONE – La Biblioteca comunale di Agnone si apre ai tirocini universitari. La Giunta comunale ha approvato l’accordo triennale con il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

La prima richiesta è arrivata da Maria Pia Beatrice Vinciguerra, studentessa del corso di laurea in Filosofia, che svolgerà il proprio tirocinio curriculare presso la Biblioteca comunale.

L’iniziativa permetterà agli studenti di affiancare alla formazione universitaria un’esperienza pratica, mentre il Comune potrà sviluppare collaborazioni con il mondo accademico attraverso specifici progetti formativi.

Per ogni percorso sarà individuato un tutor comunale. Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e gli oneri assicurativi saranno a carico dell’Università.

L’iniziativa non comporta inoltre oneri diretti per il bilancio comunale ed è stata approvata all’unanimità dalla Giunta.