San Pietro Avellana, scuola chiusa. La sindaca De Caprio: Â«Scelta delle famiglie e denatalitÃ , garantito il trasportoÂ»

SAN PIETRO AVELLANA â€“ La mancata apertura della scuola di San Pietro Avellana riaccende il confronto politico. La sindaca Simona De Caprio interviene per chiarire la posizione dellâ€™amministrazione comunale, sostenendo che la situazione sia conseguenza della scelta di quattro famiglie e, piÃ¹ in generale, del progressivo calo demografico che interessa i piccoli centri delle aree interne.

Quattro bambini del paese sono stati infatti iscritti dalle famiglie alla scuola dellâ€™infanzia e primaria di Ateleta, con lâ€™obiettivo di consentire loro di frequentare classi piÃ¹ numerose e avere maggiori occasioni di socializzazione. Successivamente il Provveditorato ha disposto la chiusura della scuola.

Â«Ãˆ stata una scelta delle famiglie, che rispetto e comprendoÂ», afferma De Caprio, respingendo le accuse di responsabilitÃ rivolte allâ€™amministrazione.

Il Comune, dopo le iscrizioni ad Ateleta, si Ã¨ occupato del problema del trasporto. In attesa della consegna del nuovo scuolabus, prevista secondo lâ€™amministrazione entro gennaio, Ã¨ stato messo temporaneamente a disposizione un mezzo del vicino Comune di Santâ€™Angelo del Pesco.

Per la sindaca la vicenda deve essere letta soprattutto nel quadro della denatalitÃ e dello spopolamento, fenomeni che stanno mettendo in difficoltÃ numerosi piccoli Comuni molisani. Â«Lo spopolamento non si combatte con un post su FacebookÂ», osserva De Caprio, invitando a concentrare il confronto sulle possibili soluzioni.

Nel corso dellâ€™incontro lâ€™amministrazione ha risposto anche alle critiche dellâ€™ex sindaco Francesco Lombardi. Il vicesindaco Peppino Carlini ha richiamato la sua partecipazione alle sedute consiliari, sostenendo che prima dellâ€™esclusione dal Consiglio per incompatibilitÃ avrebbe fatto registrare circa il 70 per cento di assenze.

Sono state affrontate anche altre questioni locali, dal vivaio forestale al bosco di Santâ€™Amico, fino alla Casa Famiglia, sulle quali lâ€™attuale amministrazione ha contestato alcune ricostruzioni e critiche provenienti dallâ€™opposizione.

De Caprio conclude tornando sulla scuola e chiedendo che la decisione delle famiglie non diventi terreno di scontro politico: Â«Hanno compiuto una scelta che ritenevano giusta per i propri figli e noi la rispettiamoÂ». Per lâ€™amministrazione, la prioritÃ resta affrontare le conseguenze dello spopolamento e cercare soluzioni per mantenere i servizi in una comunitÃ sempre piÃ¹ piccola.