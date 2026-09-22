Primo fronte freddo autunnale in arrivo con piogge, temporali e calo termico. Perturbazione scandinava irromperÃ  sull'Italia tra giovedÃ¬ e venerdÃ¬

Ulteriori conferme dai modelli matematici sull'evoluzione del tempo della seconda parte della settimana. Qualche discrepanza tra la visione europea e quella americana cambierÃ poco la sostanza, il primo fronte freddo della stagione autunnale Ã¨ confermato e raggiungerÃ la Penisola tra la fine della giornata di giovedÃ¬ e quella di venerdÃ¬. L'incertezza riguarda la posizione del minimo barico che ne accompagnerÃ l'evoluzione, al momento viene visto scivolare dal medio Adriatico verso lo ionio ma qualche variazione potrÃ ancora esserci. Ecco allora con le elaborazioni attuali che cosa dovremo aspettarci

METEO GIOVEDÃŒ: Nord, in partenza soleggiato o velato con qualche addensamento su Liguria e Nordest. Dal pomeriggio rovesci e temporali in arrivo sulle Alpi orientali in estensione entro sera anche alla pianura veneta orientale ed al Friuli, nella notte anche sulla Romagna. Centro, nuvoloso sull'area tirrenica ma senza fenomeni significativi, piÃ¹ sole altrove. Tra sera e notte rovesci e temporali, anche forti sulle Marche diretti verso Umbria e Abruzzo. Sud, inizialmente soleggiato con qualche disturbo sulle Isole. In serata nubi in aumento sulla Campania, il Molise e il Gargano con temporali anche intensi nella notte. Temperature ancora stazionarie. Venti in rotazione e rinforzo dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi, localmente molto mossi nella notte.