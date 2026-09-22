San Matteo patrono della Guardia di Finanza: a Gaeta una statua del Santo nei fondali del Golfo

Nel pomeriggio di ieri, 21 settembre, si Ã¨ svolta a Roma, presso lâ€™Arcibasilica di San Giovanni in Laterano, la messa celebrativa in onore di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza. Alla funzione, officiata dallâ€™Arcivescovo Ordinario Militare per lâ€™Italia, Gian Franco Saba, hanno presenziato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, e il Comandante Generale del Corpo, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, oltre a numerose altre autoritÃ civili, religiose e militari. Quest'anno la ricorrenza ha assunto un significato particolare, arricchita da un evento solenne di forte valore simbolico: solo qualche giorno fa, infatti, il 18 settembre, si Ã¨ tenuta la cerimonia di deposizione di una statua in bronzo raffigurante San Matteo nei fondali di Gaeta

L'iniziativa costituisce uno dei momenti piÃ¹ significativi del programma allestito per celebrare il centenario della Scuola Nautica, storico polo di eccellenza per la formazione del contingente marittimo del Corpo. La statua, alta quasi 3 metri, Ã¨ stata collocata a una profonditÃ di 15 metri circa, all'interno dellâ€™area marina protetta del Parco Regionale di Monte Orlando.

Le complesse operazioni di posizionamento subacqueo sono state portate a termine dal Nucleo Sommozzatori della Scuola, supportati dai mezzi navali della Stazione Navale di addestramento. Lâ€™opera, realizzata attraverso la millenaria tecnica della fusione a cera persa, porta la firma dellâ€™artista Ruggiero Di Lollo. La giornata ha vissuto il suo momento di massima solennitÃ con la benedizione dellâ€™opera a cura dellâ€™Arcivescovo di Gaeta, Mons. Luigi Vari, cui ha fatto seguito la posa di una corona di fiori alla base della statua del Santo. Lâ€™installazione resterÃ a protezione dei militari e della comunitÃ locale, legando indissolubilmente la storia dell'istituto alle acque del golfo del litorale pontino.