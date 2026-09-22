Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Maria Zoccolillo Ã¨ il nuovo Vicario del Questore di Campobasso

Da oggi 21 settembre, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Maria Zoccolillo ha assunto l'incarico di Vicario del Questore di Campobasso, in sostituzione del dr. Massimo Passariello promosso di recente alla qualifica di Dirigente Superiore ed assegnato ad altro incarico.

Nata a Livorno 55 anni fa, sposata e madre di due figli, la dr.ssa Zoccolillo ha fatto ingresso nella Polizia di Stato nel 1998, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'UniversitÃ Federico II di Napoli.

Quello della dr.ssa Zoccolillo Ã¨ un ritorno lavorativo in Molise. Dopo gli inizi della carriera da Funzionario nella Polizia Postale di Genova, ha proseguito la propria esperienza professionale presso la Questura di Savona, prima come Funzionario Addetto alla Divisione Polizia Anticrimine e poi come Dirigente dell'Ufficio Personale, trasferendosi in seguito alla Questura di Massa Carrara. Successivamente, ha trascorso alcuni anni di servizio presso la Questura di Isernia, assumendo nel tempo vari incarichi: Dirigente della DIGOS, Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine e Capo di Gabinetto.

Promossa Primo Dirigente nel 2024, ha diretto la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Teramo e successivamente della Questura di L'Aquila, ultima sede prima del nuovo prestigioso incarico.

Questa mattina il Questore Farinacci ha dato il benvenuto al nuovo Vicario, con cui proseguirÃ il rapporto di sinergica collaborazione nei molteplici settori di competenza della Questura.

Alla dr.ssa ZOCCOLILLO va l'augurio di buon lavoro da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato di Campobasso.