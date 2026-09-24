Â Â Evade dagli Arresti Domiciliari per Andare al Bar. Arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio, hanno arrestato un 59nne del luogo giÃ noto alle forze dellâ€™ordine e ritenuto, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa, responsabile del reato di evasione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il soggetto da qualche mese era sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nel comune di Filignano. Nella tarda mattinata, lâ€™uomo si Ã¨ allontanato della propria abitazione, immediatamente Ã¨ scattato lâ€™allarme alla centrale Operativa della Compagnia di Isernia che ha prontamente allertato le pattuglie dellâ€™Arma in servizio di controllo del territorio. Le ricerche dellâ€™uomo sono terminate in poco tempo. Gli uomini della Stazione Carabinieri di Cantalupo nel Sannio, conoscendo il soggetto, hanno immediatamente esteso le ricerche nei luoghi che erano solitamente frequentati dallâ€™uomo. Nel giro di poco tempo il 59nne Ã¨ stato rintracciato e bloccato mentre usciva da un bar di Castelpetroso. Lâ€™uomo, che certamente non si aspettava di trovare allâ€™esterno dellâ€™attivitÃ i militari dellâ€™Arma, Ã¨ stato immediatamente bloccato, nonostante la resistenza posta per evitare lâ€™arresto. Inutili sono state le offese e le minacce rivolte ai militari, che hanno condotto il soggetto presso gli uffici della Caserma dellâ€™Arma di Cantalupo e successivamente presso la casa circondariale di Isernia a disposizione dellâ€™AutoritÃ giudiziaria.