Emodinamica del San Timoteo, la Struttura Commissariale: Â«Nessun accordo con lâ€™Abruzzo per il trasferimento a VastoÂ»

In
merito alla diffusione di notizie riguardanti un presunto accordo tra la
Struttura Commissariale della Regione Molise e la Regione Abruzzo per il
trasferimento delle attivitÃ di Emodinamica dallâ€™Ospedale San Timoteo di
Termoli al San Pio di Vasto, si ritiene doveroso precisare quanto segue.
Allo
stato attuale, non esiste alcun accordo in tal senso, nÃ© potrebbe essere
assunto alcun provvedimento sulla materia, essendo la questione relativa
allâ€™Emodinamica del San Timoteo tuttora sub iudice dinanzi al TAR
Molise.
Si
ricorda inoltre che la Struttura Commissariale ha ottenuto dal Tavolo DM 70/2015
una deroga alla prevista soppressione del Laboratorio di Emodinamica di
Termoli, motivata dalle persistenti criticitÃ nei collegamenti e nella
viabilitÃ , ulteriormente aggravate dalle conseguenze dellâ€™ultima alluvione e
dal crollo del ponte sul fiume Trigno.
Con
la Regione Abruzzo sono invece in corso interlocuzioni finalizzate a
rafforzare, anche in considerazione della prossimitÃ territoriale, forme di
collaborazione e integrazione nellâ€™erogazione di alcuni servizi sanitari a
beneficio delle rispettive popolazioni.
Lâ€™Emodinamica
del San Timoteo di Termoli non rientra tuttavia tra le materie oggetto di tali
interlocuzioni.
La
Struttura Commissariale ritiene pertanto necessario fornire tale precisazione
al fine di evitare interpretazioni non corrispondenti allo stato attuale degli
atti e dei rapporti istituzionali in corso.
Campobasso,
23 settembre 2026
Commissario ad Acta â€“ Avv.
Marco Bonamico
Subcommissario
ad Acta â€“ Sen. Ulisse Di Giacomo