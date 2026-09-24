Emodinamica del San Timoteo, la Struttura Commissariale: Â«Nessun accordo con lâ€™Abruzzo per il trasferimento a VastoÂ»

In

merito alla diffusione di notizie riguardanti un presunto accordo tra la

Struttura Commissariale della Regione Molise e la Regione Abruzzo per il

trasferimento delle attivitÃ di Emodinamica dallâ€™Ospedale San Timoteo di

Termoli al San Pio di Vasto, si ritiene doveroso precisare quanto segue.

Allo

stato attuale, non esiste alcun accordo in tal senso, nÃ© potrebbe essere

assunto alcun provvedimento sulla materia, essendo la questione relativa

allâ€™Emodinamica del San Timoteo tuttora sub iudice dinanzi al TAR

Molise.

Si

ricorda inoltre che la Struttura Commissariale ha ottenuto dal Tavolo DM 70/2015

una deroga alla prevista soppressione del Laboratorio di Emodinamica di

Termoli, motivata dalle persistenti criticitÃ nei collegamenti e nella

viabilitÃ , ulteriormente aggravate dalle conseguenze dellâ€™ultima alluvione e

dal crollo del ponte sul fiume Trigno.

Con

la Regione Abruzzo sono invece in corso interlocuzioni finalizzate a

rafforzare, anche in considerazione della prossimitÃ territoriale, forme di

collaborazione e integrazione nellâ€™erogazione di alcuni servizi sanitari a

beneficio delle rispettive popolazioni.

Lâ€™Emodinamica

del San Timoteo di Termoli non rientra tuttavia tra le materie oggetto di tali

interlocuzioni.

La

Struttura Commissariale ritiene pertanto necessario fornire tale precisazione

al fine di evitare interpretazioni non corrispondenti allo stato attuale degli

atti e dei rapporti istituzionali in corso.

Campobasso,

23 settembre 2026

Commissario ad Acta â€“ Avv.

Marco Bonamico

Subcommissario

ad Acta â€“ Sen. Ulisse Di Giacomo