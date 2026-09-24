Diplomati con il massimo dei voti, da Consiglio regionale premi a 209 studenti

Sono 209 gli studenti molisani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con il massimo dei voti nell'anno scolastico 2025-2026.

Questa mattina hanno ricevuto il riconoscimento del Consiglio regionale a Campobasso nel corso della 'Giornata regionale dello studente', recentemente istituita con legge regionale.

L'iniziativa ha voluto riconoscere il valore dell'istruzione e del merito scolastico come strumenti di crescita personale, inclusione sociale e sviluppo della comunitÃ .

"Investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra comunitÃ - le parole del presidente dell'Assemblea regionale, Quintino Pallante - il riconoscimento del merito scolastico Ã¨ un modo per valorizzare l'impegno, la costanza e la responsabilitÃ con cui tanti ragazzi affrontano il proprio percorso di formazione.

Come istituzioni abbiamo il dovere di accompagnare le nuove generazioni, ascoltarne le aspirazioni e contribuire a creare le condizioni perchÃ© possano costruire liberamente il proprio futuro, mantenendo sempre un legame con la propria comunitÃ e con il territorio".