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Diplomati con il massimo dei voti, da Consiglio regionale premi a 209 studenti

AttualitÃ 
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Sono 209 gli studenti molisani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con il massimo dei voti nell'anno scolastico 2025-2026.
    Questa mattina hanno ricevuto il riconoscimento del Consiglio regionale a Campobasso nel corso della 'Giornata regionale dello studente', recentemente istituita con legge regionale.
    L'iniziativa ha voluto riconoscere il valore dell'istruzione e del merito scolastico come strumenti di crescita personale, inclusione sociale e sviluppo della comunitÃ .
    "Investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra comunitÃ  - le parole del presidente dell'Assemblea regionale, Quintino Pallante - il riconoscimento del merito scolastico Ã¨ un modo per valorizzare l'impegno, la costanza e la responsabilitÃ  con cui tanti ragazzi affrontano il proprio percorso di formazione.

 

 

Come istituzioni abbiamo il dovere di accompagnare le nuove generazioni, ascoltarne le aspirazioni e contribuire a creare le condizioni perchÃ© possano costruire liberamente il proprio futuro, mantenendo sempre un legame con la propria comunitÃ  e con il territorio".

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