Lancia telefoni cellulari oltre le mura del carcere di Campobasso: denunciato 23enne

Campobasso, 22/09/2026 - Militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Campobasso, nell'ambito di mirati servizi per il controllo del territorio e di attivitÃ per la prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno deferito in stato di libertÃ un uomo di 23 anni, giÃ gravato da numerosi precedenti di polizia.

Il prevenuto, la mattina del 20 u.s.,avendo raggiunto il centro di Campobasso, si approssimava al perimetro esterno della Casa Circondariale ed effettuava dei lanci di pacchi indirizzati oltre le mura del penitenziario. Gli Agenti della Polizia Penitenziaria, avendo notato movimenti sospetti intorno alla struttura, recuperavano nell'immediato un involucro nel cortile interno e un altro all'esterno delle mura.

All'interno dei pacchi venivano rinvenuti telefoni cellulari, evidentemente destinati a detenuti in custodia nello stesso istituto. L'attivitÃ investigativa, sinergicamente posta in essere dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Campobasso e dalla Polizia Penitenziaria, ha consentito di ricostruire puntualmente quanto accaduto, anche tramite l'acquisizione di materiale video-fotografico, raccogliendo significativi elementi utili all'individuazione del responsabile, cosÃ¬ deferito all'AutoritÃ Giudiziaria. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari

. La posizione delle persone indagate Ã¨ attualmente al vaglio dell'AutoritÃ Giudiziaria per l'accertamento delle responsabilitÃ , vigendo il principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.