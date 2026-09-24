Scontro con un cervo sulla SS 17, automobilista in ospedale

Incidente questa mattina sulla SS 17 Variante, nel territorio di ForlÃ¬ del Sannio, dove unâ€™automobile Ã¨ entrata in collisione con un cervo. Lâ€™impatto si Ã¨ verificato poco dopo le 6.30 e ha richiesto lâ€™intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia.
Una persona Ã¨ rimasta ferita nellâ€™incidente ed Ã¨ stata affidata alle cure del personale del 118, che ha provveduto al suo trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
I Vigili del Fuoco hanno operato per mettere in sicurezza il veicolo e il tratto di strada interessato. Sul posto Ã¨ intervenuto anche il veterinario dellâ€™ASL per le operazioni relative allâ€™animale.
Presenti inoltre i Carabinieri e i Carabinieri Forestali, impegnati negli accertamenti sullâ€™accaduto e nella gestione della viabilitÃ .