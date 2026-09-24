RIAPRE LA PISCINA COMUNALE DI FROSOLONE

Un impianto rinnovato, più efficiente e sostenibile, al servizio di Frosolone e dell’intero territorio

La piscina comunale di Frosolone ha riaperto le proprie porte con un progetto di gestione e valorizzazione destinato a rappresentare un importante investimento sul futuro dell’impianto e sull’offerta di servizi sportivi e sociali per la comunità.

La riapertura, avvenuta lunedì 21 settembre, arriva al termine di un percorso di interventi di rifacimento, riqualificazione ed efficientamento della struttura, portato avanti dal Comune con l’obiettivo di restituire ai cittadini un impianto più moderno, funzionale, sicuro e sostenibile.

Particolare attenzione è stata riservata proprio al tema della sostenibilità ambientale ed economica. Nell’ambito degli interventi realizzati, infatti, la struttura è stata dotata di pannelli solari, una scelta che consentirà di migliorare l’efficienza energetica dell’impianto, contenere nel tempo i costi di gestione e ridurre l’impatto ambientale legato al funzionamento della piscina. Risolte, inoltre, le infiltrazioni causate dalle acque meteoriche unitamente alla sostituzione della pavimentazione interna, al consolidamento delle parti strutturali, al rifacimento degli spogliatoi e al cambio di tutte le tubazioni.

L’intervento si inserisce in un più ampio percorso di efficientamento della piscina comunale che il Comune di Frosolone aveva già individuato come obiettivo strategico, con interventi finalizzati al contenimento dei consumi e alla riqualificazione dell’impianto.

La riapertura non rappresenta soltanto la conclusione dei lavori, ma l’avvio di una nuova fase per la piscina comunale. L’Amministrazione comunale ha infatti approvato un progetto di gestione della durata di 12 anni, pensato per garantire continuità, programmazione e qualità nell’offerta dei servizi.

Continua la partnership con il gestore che, con il rinnovo del contratto, sarà chiamato a sviluppare, nel corso dell’intero periodo di affidamento, una programmazione di attività capace di rispondere alle esigenze di una platea ampia e diversificata: bambini, ragazzi, famiglie, adulti, anziani, sportivi e associazioni, con l’obiettivo di fare della piscina un punto di riferimento non soltanto per Frosolone, ma anche per i cittadini dei comuni del territorio.

L’ambizione è quella di costruire una proposta articolata di attività acquatiche, sportive, motorie e di benessere, valorizzando al massimo le potenzialità della struttura e creando un’offerta stabile e qualificata. La piscina comunale, che nel corso degli anni ha già rappresentato un importante punto di riferimento sportivo per il territorio, torna così a essere parte di una più ampia strategia di valorizzazione dei servizi alla persona e degli impianti pubblici. Anche la storia recente dell’impianto testimonia il suo ruolo nell’attività sportiva regionale, con manifestazioni e iniziative che hanno coinvolto atleti e famiglie provenienti anche da fuori regione.

La scelta di programmare la gestione per un periodo di 12 anni, per una spesa complessiva di 100.000 euro, nasce dalla volontà di creare le condizioni affinché il gestore possa lavorare con una prospettiva di lungo periodo, investendo sulla qualità dei servizi, sulla manutenzione della struttura e sull’ampliamento dell’offerta.

L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: fare della piscina di Frosolone una struttura di riferimento per il territorio, capace di offrire ai cittadini servizi di qualità e un impianto adeguato alle esigenze della comunità. Una prospettiva che guarda non soltanto all’oggi, ma ai prossimi anni, con l’auspicio di attrarre utenti anche dai comuni limitrofi e di rafforzare il ruolo di Frosolone quale centro di riferimento per le attività sportive e per il benessere.

“La riapertura della piscina comunale rappresenta un risultato importante per tutta la nostra comunità - dichiara Pasquale De Lisio, Sindaco di Frosolone - perché restituiamo ai cittadini una struttura rinnovata e, soprattutto, poniamo le basi per una gestione capace di guardare al futuro. Abbiamo creduto in un progetto che non si limitasse alla semplice riapertura dell’impianto – continua il primo cittadino - ma che puntasse a costruire una prospettiva di lungo periodo. Per questo è stata prevista una programmazione gestionale di 12 anni, nella convinzione che soltanto attraverso una visione pluriennale sia possibile garantire continuità, investimenti, qualità dei servizi e una reale valorizzazione della struttura. Un investimento, poi, che guarda contemporaneamente all’ambiente e alla sostenibilità economica della struttura, perché una piscina moderna deve essere anche efficiente e attenta ai costi di gestione. Come Amministrazione abbiamo approvato questo progetto perché lo riteniamo nell’interesse della nostra comunità e del territorio. Allo stesso tempo, abbiamo ritenuto fondamentale garantire che l’intero percorso amministrativo e la procedura fossero condotti nel segno della trasparenza, della correttezza e del rispetto delle regole, nell’esclusivo interesse dei cittadini. Adesso l’obiettivo è quello di far sì che la piscina possa diventare sempre più un luogo aperto alla comunità, capace di offrire servizi di qualità a Frosolone e ai tanti cittadini dei comuni vicini che potranno usufruirne. Ringraziamo quanti hanno lavorato per rendere possibile questo risultato - conclude il Sindaco - e guardiamo con fiducia alla nuova fase che si apre. La nostra volontà è quella di avere una piscina viva, efficiente, sostenibile e capace di offrire nel tempo i migliori servizi e una struttura all'altezza delle aspettative dei cittadini”.

Con la riapertura della piscina comunale, Frosolone aggiunge dunque un nuovo tassello al percorso di valorizzazione delle proprie strutture e dei servizi rivolti alla cittadinanza, con una prospettiva che punta a coniugare sport, salute, socialità, sostenibilità e qualità della vita.