Casacalenda, Consiglio comunale deserto: assenti Sindaca e maggioranza, la minoranza accusa: Â«Pagina piÃ¹ buia della storia dellâ€™AulaÂ»

A firmare la nota sono i consiglieri di minoranza Giancola e Galasso, che contestano lâ€™assenza della sindaca Lallitto e di tutti i consiglieri di maggioranza alla seduta consiliare convocata per il 21 settembre. La minoranza parla di una situazione senza precedenti e chiede che le proprie dichiarazioni vengano messe a verbale, sollecitando inoltre le dimissioni della sindaca qualora non disponga piÃ¹ dei numeri necessari per governare.

La nota del gruppo di minoranza:

"A nome personale e dei colleghi Giancola e Galasso del Gruppo di minoranza chiedo che sia messo a verbale quanto segue: Ãˆ vergognoso lâ€™atteggiamento della Sindaca che, in qualitÃ di Presidente del Consiglio Comunale, ha scelto di non presentarsi alla seduta consiliare da lei stessa convocata per la giornata odierna. Ãˆ altrettanto scandalosa lâ€™assenza di tutti i Consiglieri di maggioranza. Nella storia dei Consigli Comunali di Casacalenda mai si era verificata una situazione del genere. Lâ€™assenza del Sindaco Ã¨ unâ€™offesa alla cittadinanza e una grave mancanza di rispetto nei confronti delle Istituzioni Democratiche; una dimostrazione della totale incapacitÃ di chi oggi riveste questo ruolo, fortunatamente in scadenza. Anche in caso di legittimo impedimento, la Sindaca avrebbe potuto delegare il suo Vice a presiedere lâ€™Assemblea, che era regolarmente presente in Municipio. Invece ha preferito dimostrare, insieme ai suoi sodali di maggioranza, la propria inadeguatezza e ignoranza politica e il disprezzo per le Istituzioni che, nostro malgrado, continua a rappresentare. Lâ€™assenza odierna Ã¨ anche unâ€™offesa nei confronti della nuova Revisore dei Conti e della Prefettura che, con solerzia, lâ€™ha sorteggiata dopo le dimissioni del precedente Revisore. Ribadiamo il concetto: se non ha piÃ¹ i numeri per governare e per portare a termine il mandato, la Sindaca Lallitto deve dimettersi. Lo stesso vale per i Consiglieri di maggioranza dissidenti: se non vogliono piÃ¹ essere accostati alle scelte scellerate della Sindaca e per evitare di continuare ad essere complici dello sfascio totale in cui versa il nostro paese, si devono dimettere, visto che non sono in grado di esprimere liberamente le loro opinioni in Aula. Oggi si Ã¨ scritta la pagina piÃ¹ buia della storia del Consiglio Comunale di Casacalenda. Vergogna!

Casacalenda, 21 settembre 2026