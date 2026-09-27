Giornalisti e soccorso alpino insieme nelle emergenze: accordo triennale tra Ordine del Molise e CNSAS

Campobasso, 26/09/2026

Ordine dei giornalisti del Molise e Cnsas regionale, un’intesa con ampi risvolti Un accordo triennale che segna un ulteriore passo avanti per l’universo dei giornalisti molisani

grazie al lavoro instancabile della presidenza Cimino e del direttivo del consiglio regionale dell’Ordine.

Venerdì, ad Isernia, è stata firmata infatti una convenzione della durata triennale tra il servizio regionale molisano del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e l’ordine dei giornalisti del Molise. L’intesa – della durata triennale – aprirà la possibilità ai giornalisti di poter essere ancora più

operativi in occasione di eventi calamitosi o soccorsi in ambienti impervi con impegnato fattivamente il Cnsas grazie alla possibilità di potersi connettere sulla rete di connessione satellitare per dati e fonia legata alle centrali operative mobili di cui può disporre il corpo in quei contesti in cui le reti terrestri di telecomunicazione non siano disponibili per assenza di segnale oppure perché sature.

Il tutto, nella consapevolezza, da parte di entrambe le parti del ruolo di presidio essenziale svolto dall’informazione nel racconto di calamità naturali ed eventi di protezione civile, situazioni in cui la tempestiva diffusione di notizie corrette e verificate contribuisce alla sicurezza collettiva e alla tutela della pubblica incolumità. Tra Ordine e Cnsas, inoltre, si instaurerà un rapporto anche legato alla formazione con

l’organizzazione di eventi, seminari ed incontri formativi con cadenza perlomeno annuale sui temi della comunicazione nelle emergenze sanitarie in un ambiente impervio, sulla gestione dell’informazione nei contesti di soccorso, nonché sulla prevenzione degli incidenti nei contesti montani, ipogei ed impervi. Docenti saranno esperti del Cnsas con l’Ordine che promuoverà sui propri canali istituzionali le iniziative formative del corpo.

Prof. Vincenzo Cimino

Presidente Ordine dei Giornalisti del Molise