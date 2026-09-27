Castelpetroso, 136 anni della Basilica dell’Addolorata: il Santuario si gemella con Santa Maria Maggiore

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha partecipato questa mattina alle celebrazioni per il 136° anniversario della posa della prima pietra della Basilica dell’Addolorata di Castelpetroso. Il Solenne Pontificale è stato presieduto dal cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della Basilica papale di Santa Maria Maggiore.

La ricorrenza è stata accompagnata dal gemellaggio spirituale tra il Santuario di Castelpetroso e la Basilica papale di Santa Maria Maggiore, sancito dall’aggregazione del Santuario molisano alla Basilica romana. “Castelpetroso è un luogo a cui i molisani sono profondamente legati.

Da generazioni, tante persone vengono qui per pregare e affidare un pensiero alla Madonna Addolorata, Patrona della nostra regione - ha dichiarato il Presidente Roberti - Oggi abbiamo ricordato la storia di questa Basilica e condiviso un passaggio nuovo e importante: il legame con Santa Maria Maggiore”. “È stato bello vivere questa giornata insieme alla comunità, ai fedeli e a quanti si prendono cura del Santuario. A loro va il mio ringraziamento, così come al cardinale Makrickas per la sua presenza a Castelpetroso, un luogo sul quale la Regione Molise ha intenzione di investire per rilanciarlo dal punto del turismo religioso e sportivo”, ha concluso il Presidente Francesco Roberti.