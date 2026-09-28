Caro carburanti, scatta il tetto Eni: code ai distributori. Ecco la situazione in Molise

Ãˆ scattato oggi, lunedÃ¬ 28 settembre, il tetto ai prezzi dei carburanti annunciato da Eni e in alcuni distributori l'effetto si Ã¨ visto immediatamente. A Termoli, Campobasso in particolare, una lunga fila di automobili si Ã¨ formata davanti alle pompe Eni: automobilisti in attesa di poter fare rifornimento approfittando dei prezzi piÃ¹ contenuti.

Per la rete Enilive, il prezzo massimo fissato Ã¨ di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro al litro per il gasolio. Secondo quanto comunicato dalla compagnia, il provvedimento comporta un risparmio di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi registrati al momento dell'annuncio. Per un rifornimento di 50 litri, il risparmio puÃ² arrivare quindi a circa 8,50 euro.

La misura Ã¨ prevista inizialmente per 30 giorni, con la possibilitÃ di essere prorogata fino alla fine dell'anno.

L'iniziativa interessa direttamente anche il Molise, dove la rete Eni Ã¨ presente in diversi centri della regione. Tra gli impianti presenti nell'anagrafica del Ministero risultano distributori a marchio Eni a Campobasso, Isernia, Bojano, Larino, Guglionesi, Petacciato, Venafro e Agnone, oltre agli impianti presenti lungo l'A14 nel territorio di Montenero di Bisaccia.

In Molise Ã¨ presente anche una significativa rete di distributori IP. Anche la compagnia ha annunciato iniziative per contenere il prezzo dei carburanti, ma con modalitÃ differenti: non Ã¨ stato infatti stabilito un unico tetto nazionale valido per tutti gli impianti. L'applicazione dei prezzi calmierati partirÃ progressivamente dagli impianti di proprietÃ per poi estendersi agli altri punti vendita del marchio.

Per gli automobilisti, dunque, resta fondamentale controllare il prezzo esposto alla pompa prima del rifornimento.

Il provvedimento arriva in una fase nella quale il costo dei carburanti continua a rappresentare una voce importante per famiglie, lavoratori e imprese, soprattutto in una regione come il Molise, dove gli spostamenti in automobile sono spesso indispensabili per raggiungere i centri urbani, i luoghi di lavoro e i servizi.

Le code registrate a Termoli, Campobasso mostrano cosÃ¬, giÃ dal primo giorno, quanto anche pochi centesimi in meno al litro possano incidere sulle scelte degli automobilisti.